La Unión Deportiva Almería B desaprovechó una oportunidad única de haberse metido directamente en las semifinales de un play off en el que ahora deberá disputar cuartos de final. Los rojiblancos no pudieron pasar del empate en su visita al feudo de un El Palo que ya no se jugaba nada y perdieron la ocasión haber dado caza a una tercera plaza que les hubiese ahorrado un partido en el camino final hacia la Segunda División RFEF. El equipo de Nandinho se verá las caras la próxima semana con el Torremolinos, a partido único y en Almería.