Avisaba Guti en la previa de que debían corregir los despistes defensivos de las últimas jornadas y el temor del técnico madrileño volvió a cumplirse, esta vez ante la SD Ponferradina, que supo remontar un 1-0 adverso gracias a su fe y a los errores de bulto de la zaga rojiblanca, tanto en el despeje como en la marca.

Le costó entrar en el partido a la UD Almería, recuperando Guti para la ocasión al que puede considerarse su once de gala, con la novedad de la inclusión de Jonathan Silva para ganar profundidad en el carril izquierdo, optando por Iván Martos como pareja de Owona en el eje de la zaga, manteniendo a Maras en el banquillo.

Los rojiblancos no pudieron imprimir de salida un ritmo alto de juego, con una Ponferradina que cerraba bien los pasillos interiores con su sistema de tres centrocampistas para vigilar la zona de creación con Vada al mando.

El primer acercamiento con cierto peligro no se produjo hasta los once minutos, cuando Owona remataba de cabeza un saque de esquina que requería de la intervención del meta Caro. Poco a poco fueron desperezándose los locales y en el ecuador del primer acto emergía la figura de Darwin Núñez para recibir en la frontal, irse en diagonal y recibir la falta de Caro dentro del área tras verse driblado.

El colegiado no dudó en señalar los once metros y el uruguayo no fallaba con un disparo raso y ajustado al poste para establecer el 1-0. Es el cuarto tanto en su cuenta particular durante el presente curso, siendo ya el tercer máximo goleador del equipo por detrás de Lazo (7) y Sekou (6).

Abrir la lata permitió que los indálicos se sintieran más cómodos sobre el terreno de juego al verse obligada la Ponferradina a abrir líneas, lo que sin duda concedió más espacios para las acometidas locales. En una de ellas Corpas probaba fortuna desde la banda diestra, pero su disparo se topaba con un defensor.

A partir de la media hora de juego el conjunto berciano mejoró su capacidad ofensiva, en buena medida en acciones a balón parado, e hizo méritos para restablecer el empate. Primero con un cabezazo de Kaxe tras saque de falta lateral que obligó a Fernando a realizar una buena atajada tirándose abajo, junto al palo, para abortar lo que parecía el 1-1, y poco después con otra acción a pelota quieta que Trigueros remató alto en boca de gol.

En la segunda mitad los rojiblancos volvieron a salir dormidos y lo pagaron muy caro, tanto es así que en apenas cinco minutos la Ponferradina le había dado la vuelta al marcador aprovechando sendos errores de la zaga local. El empate lo materializaba Nacho Gil en el 55' beneficiándose de un mal despeje de Jonathan Silva dentro del área para sorprender a Fernando. Y en el 60' era Manzanara quien remataba incomprensiblemente libre de marca en el segundo palo una falta lateral botada por Son para subir el 1-2 al electrónico.

En plena zozobra de los almerienses, Darwin pudo volver a poner el empate con un buen remate a centro de Vada en la primera acción tras la entrada de Coric (luego dejaría su sitio lesionado a Rubén Enri) al terreno de juego que Caro atajaba a bocajarro. Y sin apenas solución de continuidad, en el tercer fiasco de la defensa unionista, era Owona quien cometía penalti derribando a Yuri en la línea de fondo, pena máxima que el propio brasileño se encargaba de transformar en dos tiempos, ya que Fernando lograba despejar el primer lanzamiento.

El Almería, pese a los tres varapalos recibidos de forma casi consecutiva, no bajó los brazos y tirando de coraje reducía distancias a falta de diez minutos gracias a un buen pase filtrado por Aguza (había sustituido a un aciago Owona) para Juan Muñoz que el ariete sevillano culminó con clase driblando a su excompañero Caro para batirlo. Pero las fuerzas no dieron para más y el Almería despide 2019 con mal sabor de boca tras la derrota copera en Tamaraceite y ahora con la Ponferradina, que priva a los rojiblancos de acercarse a solo cuatro puntos del liderato ostentado por el Cádiz, que ayer también caía derrotado ante el Numancia (2-4).