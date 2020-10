Petrovic, incendiario: "Esta actitud es una mierda, así no se puede jugar al fútbol"

Mensaje del serbio al vestuario: "Si no cambiamos algunas cosas lucharemos por no descender. Esta actitud es una mierda (sic), así no se puede jugar al fútbol".

Llueve sobre mojado: "Pasó igual que en los últimos partidos, perdemos fácil. El otro equipo no hace mucho más, pero es más concreto, sabe lo que quiere, marca gol y es un bloque fuerte en la media. No buscamos opciones para romper sus líneas, con esa actitud no se puede jugar".

Resignado: "Se puede perder, pero no como unas chicas (sic), de esa manera no".

Pensando en las ventas más que en jugar: "Tenemos calidad y talento, ese es nuestro valor, no hay duda de eso. Hay jugadores que van a ser transferidos como Darwin, pero con esta actitud al fútbol no se puede jugar. Tenemos un compromiso y no diferencio entre mí y otros jugadores, más concentración".

Incrédulo ante el primer gol: "Ni Messi marca goles driblando a tres como nos ha pasado".

Comparativa con el Deportivo de la Coruña: "Falta más paciencia, eso lo entiendo porque hay muchos jugadores jóvenes y algunos no están adaptados. Eso no es problema, pero como grupo necesitamos cambiar porque nos puede pasar como al Deportivo de la Coruña el año pasado, que bajó a Segunda B".

Puerta a la esperanza: "No hay nada perdido, vamos a la jornada 5, digo esto para despertarnos, tenemos otra oportunidad el miércoles y si ganamos todo se puede cambiar".