Pinchazo del Atlético Pulpileño en El Morao (0-0)

El Atlético Pulpileño no logró enlazar su tercera victoria ante un Caravaca que pelea por no descender y que realizó un partido muy serio para continuar con su buena dinámica (apenas una derrota en las últimas seis jornadas). El conjunto almeriense no derribó la meta de Jesús y desaprovechó una oportunidad de meter tierra de por medio con sus perseguidores después de que el Molinense pinchase en el campo del Minera (1-1).

El encuentro no comenzó de la mejor manera para los locales, lesionándose Maylan, pilar en la defensa nada más iniciarse el partido, teniendo que entrar Chopo. Con el paso de los minutos, el Caravaca fue creciendo, mientras que al Atlético Pulpileño le costaba meterle mano al rival, errando en zona de finalización, sin hacerse ninguno con el control del partido. En el ecuador del primer acto, Jean Marco provocó una pena máxima tras una internada por el costado derecho, pero Juanjo Gracia se topó con Jesús en el lanzamiento.

En la segunda mitad hubo tramo para los dos equipos, con un Caravaca que rayó casi a la perfección en el aspecto defensivo, obligando al Atlético Pulpileño a disparar desde lejos, apareciendo siempre Jesús. Los locales tuvieron la suya en el minuto 70 con un disparo de Jesús que sacó bien Héctor Pizana y poco después un remate que topó con el travesaño. Los murcianos logran un punto importantísimo en su camino hacia la permanencia, mientras que el sabor agridulce de los de Juan Asensio se edulcoró con el paso de las horas tras ese empate del Caravaca.

El Atlético Pulpileño se mantiene en la quinta posición, con 39 puntos, uno por encima del filial del Real Murcia y del Molinense. La próxima jornada (apenas restan cinco) recibirá al Racing Murcia, tercer clasificado, mientras que el Caravaca visita al Molinense.