El jueves por la noche, en el Centro Insular, comenzó a disputarse el partido de este domingo en Los Planos. Unicaja Costa de Almería, a una distancia ‘intermedia’ entre no jugarse nada en la clasificación y jugarse todo anímicamente, como siempre, en el gran clásico de la última década y media, miraba la lucha que este año no le ha correspondido… antes de meterse de lleno en ella. Guaguas pasó por encima de Río Duero Soria, lo que le interesaba por partida doble: por un lado, a efectos de quién será sexto, y, por otro lado, cómo sentará a CV Teruel dejar de ser líder a falta de dos jornadas para el final, tras haber mandado con mano de hierro durante toda la fase regular. Los ahorradores serán ‘juez’ de factor cancha en una hipotética final entre canarios y aragoneses, pero es mucho suponer, tal y como está la Superliga, y, por supuesto, es un papel secundario que no se quiere bajo ningún concepto.

Sobre todas las cosas, van a intentar impedirla, ‘en tu fiesta me colé’, como decían los Mecano, algo que resulta obligado si quieren levantar el duodécimo trofeo de esta competición. De hecho, de ‘tapados’, los verdes llegan en su mejor momento, han ido ascendiendo lentamente, a un ritmo que es verdad que no les ha dado para luchar por el liderato de la fase regular y que, lo peor de todo, ha dejado dos títulos por el camino, pero sí, han llegado justo a tiempo de discutir el triunfo final del más extraño campeonato jamás jugado. Una victoria verde podría llevarle a Los Planos de nuevo en semifinales, si bien igualmente una derrota, si es que no hay pinchazo de Guaguas en las dos jornadas restantes o los turolenses fallan en Los Pajaritos. Por ahora, ni para arriba ni para abajo, terceros sí o sí, se presenta la ocasión de disfrutar de un partidazo en el templo aragonés con presión ‘bajo mínimos’.

Los ahorradores buscarán continuar su buena racha de triunfos desde la Copa del Rey, una quinta victoria consecutiva que suponga un paso definitivo en el afianzamiento de juego y sensaciones antes de playoffs

Es evidente, en todo caso, que un duelo Teruel-Almería jamás está exento de esa ‘chispa’ que solo hace saltar la máxima rivalidad, y sobre el naranja que pinta el piso turolense habrá espectáculo, garantizado por ambas partes. Y es que para Unicaja la recompensa es mucho más valiosa que los puntos, porque una carga extra de la mejor motivación no tiene precio a esta altura de campeonato. Si además se logra antes de, puede, regresar unas semanas después ya con muchísimo más en juego, su valor se dispara sobremanera. Manolo Berenguel no olvida que tiene una cuenta pendiente en Los Planos, como añadido, y mantiene firme el pie en el acelerador de su equipo, sin pisar todavía a fondo. Además, ‘pasa’ de que tras el ‘Torneo del KO’ los turolenses estén pasando su peor momento del año, sin Gavenda, dos derrotas y dos victorias, el ‘arma de doble filo’ a la que se refiere habitualmente.

Los de Miguel Rivera eran favoritos para levantar la Copa del Rey, pero les llegó su primer mal partido en la semifinal. La vuelta a Superliga se produjo con un triunfo 3-1 sobre Arenal Emevé Lugo, más sufrido de lo que parece, antes de caer por 3-0 y sin demasiadas opciones frente a Guaguas en Gran Canaria. Con ese marcador ya podían verse adelantados cuando los amarillos recuperasen los partidos que tenían atrasados, pero además sus dos últimos compromisos han sido dos tie-breaks, uno en contra, en casa, contra Melilla, y otro a favor, a domicilio, en Boiro. Esa secuencia se ha producido con la ausencia por lesión del excelente opuesto eslovaco, una baja muy sensible, claro está, cuya duración se desconoce. Su papel principalmente lo ha estado ocupando el receptor Jordi Ramón, uno de los hombres determinantes al inicio del curso, con una mano por parte del otro receptor internacional con España, Víctor Rodríguez. Mientras tanto, Ereu a lo suyo, sin bajar ritmo, martillo de récord.

En la dirección de juego ha habido alguna duda en los pasados encuentros, siendo el colocador principal César Martín, pero con más minutos que antes para Jovanovic batuta en mano. Por el centro, ha sido baja puntual también un estandarte naranja, el que más veces ha vestido esa camiseta, Pablo Bugallo, ya libre de COVID-19 y sabiendo que debe tirar del carro junto a otro exahorrador como él, un eterno Manu Parres al que no se le agota la gasolina. El estonio Mart Naaber, torre de la Superliga con sus 212 centímetros, es una amenaza en bloqueo, pero parece más fuera de lo que viene siendo una ‘pareja estable’ formada por sus compañeros centrales. En la posición de líbero, una garantía siempre, Aarón Gámiz, tanto en la recepción como dando ese nivel extra para la defensa. Completa el plantel turolense el argentino Mariano Vildósola, posiblemente el menos utilizado por Rivera… hasta el momento.

Nunca se sabe entre estos dos entrenadores, si bien es cierto que la capacidad para la sorpresa está muy limitada entre ambos equipos. Se conocen perfectamente, no solo por enfrentarse habitualmente, sino por incluso ser compañeros de selección. Un detalle curioso a tener en cuenta es que ninguno de los jugadores de Teruel, ni de Unicaja, ocupan las primeras posiciones de ‘mejores’ en las clasificaciones por puestos que realiza la Federación Española, muy posiblemente por tener más peso la labor colectiva. Sea como fuere, el plantel aragonés es excepcional, y se sabe, y por eso aquello de ‘pasar’ de creer en que está en un momento de debilidad. Sin ir más lejos, perder contra Melilla Sport Capital no es ningún descalabro, y más si se ve la convocatoria realizada por Rivera, sin Gavenda ni Bugallo, que se dice pronto. No, no se deja engañar una expedición ahorradora que se espera ‘lo mismo’, pero sin que pase ‘lo de (casi) siempre’ en los últimos tiempos.

En ese sentido, y con dudas sobre la carga de minutos a cada jugador por motivos de molestias musculares varias, Unicaja Costa de Almería viaja con todos para darle continuidad a su gran regreso desde la semifinal copera. Ha jugado cuatro partidos, ganando los cuatro y encajando tan solo dos sets, enmendando uno de sus males. El triunfo último frente a Urbia Uenergía Vóley Palma, contundente en el marcador y firme en su consecución, ha abierto más los ojos sobre el verdadero potencial que tiene este grupo de jugadores. Restan dos partidos de fase regular, se repartirá con Teruel, o con Guaguas, el rival en cuartos, bien Soria o bien Manacor, y el máximo de encuentros a partir de ahora está en 13, en el caso de que se llegase a la final y se jugase al extremo de cinco, habiendo pasado por dos eliminatorias al extremo de tres. En la mente de todos está que vaciarse del todo es un esfuerzo que merece la pena realizar para demostrar y demostrarse. Se llama ‘ponerse en valor’.