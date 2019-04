El Poli Almería, más cerca de su objetivo

Victoria que deja al Poli cada vez más cerca de su objetivo (2-3)

Segunda victoria consecutiva para un Poli Almería que deja el descenso directo ya a once puntos y vuelve a dar un paso más para confirmar su objetivo de la permanencia en 3ª. Los de Jorge Garcés se adelantaron con un gol de Ruzzo, que aprovechó un error defensivo en el 17’, ante un Guadix que lograría empatar antes del descanso. Dani Segura, en el 53’, volvía a poner por delante a los rojiblancos, que dejaron el duelo casi sentenciado en el 63’ con el gol de Narci, pero hubo emoción hasta el final con el 2-3 (70’).

Guadix: Álex, Espínola (Iglesias 48’, y este por Pedro Alarcón 71’), Novo, Moya, Mata, Santi (Martínez 64’), Tejada, Muñoz, Olalla, Corral y Vergara.

Poli Almería: Manu, Pinteño, Segura, Dani Albacete, Nico (Edu Mendy 68’), Dani Garzón, Adri Miranda (Jaime 61’), Narci y Ruzzo (Ortega 77’).

Goles: 0-1: Ruzzo 17’. 1-1: Corral 42’. 1-2: Dani Garzón 53’. 1-3: Narci 63’. 2-3: Vergara 70’.

Árbitro: José Antonio Gutiérrez Pérez. Amonestó al local Corral. Por parte visitante vio la cartulina amarilla Mati.

Incidencias: Partido disputado en el campo Municipal de Guadix ante la presencia de unos 300 espectadores.

Oportunidad perdida para el Pulpileño ante el Cieza (0-0)

El Atlético Pulpileño no pudo pasar del empate sin goles ante el Cieza y perdió una oportunidad de oro para haber vuelto a los puestos de play off por el ascenso, ya que el Churra tropezó en su visita al feudo de la Minera (2-1). Los de Sebas López, pese a sus numerosos intentos, se toparon con un penúltimo clasificado que se dejó la piel ante un cuadro local que, pese a no ganar, sí que encadenó su undécima jornada sin saber lo que es perder. El conjunto de Pulpí, con 62 puntos, sigue empatado en la tabla con una cuarta plaza que ahora mismo ocupa el Águilas, que se metió en la promoción al vencer por 2-0 al UCAM Murcia B.

Pulpileño: Adrián, Marín, Lewis, Joaquín, Diego Ruiz (Javi Manzano 46’), Lee, Douglas (Óscar 56’), Petete (Pibe 86’), Ibu, Pico y Jay.

Cieza: Adrián, Yayu, Adri (Eko 51’), Fran, Valentín, Massimo (David 75’), Salvador, Omane, Díaz, Gatiko, Juanjo Moreno.

Árbitro: Alfonso Ros Gómez. Amonestó a los locales Lewis, Diego Ruiz y Lee. Por parte visitante vieron la cartulina amarilla Adrián y Adri. Por doble tarjeta fue expulsado Fran (89’).

Incidencias: Partido correspondiente a la 35ª jornada en el Grupo XIII de Tercera División, disputado en el campo Municipal de San Miguel ante la presencia de unos 400 espectadores aproximadamente.

El H. Overa encadena su cuarta derrota consecutiva (1-2)

El Huércal-Overa sigue jugando con fuego y cada vez está más cerca de quemarse. Los almerienses cayeron en El Hornillo ante el Mar Menor y sufrieron su cuarta derrota consecutiva pese a que se adelantaron en el marcador con un gol de Campanas en el 32’. Tras el descanso, reaccionaron los visitantes, liderados por la efectividad de Vela, que empató la contienda con un golazo desde fuera del área (62’) y ya en el tiempo de descuento, el atacante del cuadro foráneo asestó un duro golpe a los locales con el 1-2.

Huércal-Overa CF: Cristian, José Antonio, Fran, Santi Silvar, Álex Bautista, Carlos, Adri (Edu 62’), Asen (Mendy 66’), Campanas, Álex Martínez (Vicente 77’) y Tyler.

Mar Menor: Juanjo, Javi Valencia, Mario Martínez (Miguel Ruiz 54’), Dani Momprevil, Juanma Iglesias, Pitu, David Valdeolivas, Chema, Joseto (Yuki 75’), Toni Vela y Ashford (Cristo 46’).

Goles: 1-0: Campanas 32’. 1-1: Toni Vela 62’. 1-2: Toni Vela 92’.

Árbitro: Juan Francisco Roca Robles. Amonestó a los locales Santi Silvar, Asen y Tyler. Por parte visitante vieron la cartulina amarilla Mario Martínez, Juanma Iglesias y Cristo.