El Poli Almería 'mata' a su segundo 'gigante' este curso

El Poli Almería demostró el pasado domingo que es un equipo que se crece ante los gallitos, sobre todo cuando más lo necesita. Los rojiblancos, que luchan por evitar caer de nuevo en los puestos de descenso, recibían en el Emilio Campra a un Linares que llegaba a tierras almerienses en puestos de play off de ascenso. Sin duda, el cuadro jiennense es un claro candidato a luchar por dar el salto a una categoría en la que, al igual que el histórico equipo almeriense, ya ha militado anteriormente. De ello era consciente un Poli que se puso el mono de trabajo, como siempre, y se dejó la piel para lograr tres puntos importantísimos en casa, ante una afición que ya ha visto dos veces esta temporada a los suyos hacer morder el polvo a uno de los gallitos.

Los de Jorge Garcés ya dieron la sorpresa ante el Mancha Real en la tercera jornada cuando los de Jaén llegaron al feudo rojiblanco como líderes, pero cayeron por 2-0. Pese a estas dos victorias, los registros demuestran que por el momento el Poli Almería no se ha ganado la etiqueta de matagigantes, ya que si se tienen en cuenta sus enfrentamientos ante los diez primeros clasificados actuales, los almerienses se han visto las caras con siete de ellos, sufriendo seis derrotas y sumando un solo triunfo, ante los linarense, ya que el Mancha Real ahora ocupa la 12ª plaza. Pero el mérito y las sensaciones están ahí, y no cabe duda de que si el Poli Almería no tiene un mal día y la suerte le acompaña, puede no solamente plantar cara y competir ante cualquiera, también quedarse con los tres puntos ante un gigante de la zona alta.