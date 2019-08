Poli Almería y UDA B comienzan el curso con derrota

El Poli Almería no pudo comenzar con buen pie la temporada 2019-2020, ya que cayó derrotado ante un efectivo Vélez en un duelo en el que Álvaro García Búrdalo no pudo disfrutar de su debut (oficial) soñado como técnico del conjunto rojiblanco. Los almerienses eran conscientes de la dificultad de su rival, que en el 6’ ya avisó con un disparo de González que no se coló por toda la escuadra porque Manu, con un paradón, lo evitó.

HORARIOS Grupo IX · 1ª jornada



Maracena-UDA B 2-1

Poli Almería-Vélez 0-3

Torredonjimeno-El Palo 19:00

CD El Ejido-Torreperogil 19:00

Porcuna-Huétor Tájar 19:00

Alhaurín-Malagueño 19:00

Real Jaén-Melilla 20:00

Loja-Motril 20:00

Linares-Mancha Real 20:00

Antequera-Huétor Vega 20:30 Grupo XIII · 1ª jornada



Cartagena-Murcia Imp. 1-1

UCAM B-Muleño 0-0

Lorca-El Palmar 1-0

Minerva-Lorca Dep. 11:00

Totana-Pulpileño 19:00

C. de Murcia-Cartagena B 19:00

Águilas-Minera 19:00

Mazarrón-Mar Menor 19:30

Los Garres-Churra 19:30

H. Overa-Plus Ultra 20:00

Nada pudo hacer en cancerbero local en el 9’. El extremo foráneo Pato hizo el primer gol del partido y de la temporada para adelantar a los suyos en un duelo que trataría de igualar antes del descanso el Poli. Mendy y Jaime tuvieron varias ocasiones de nivelar el marcador, pero el cuadro rojiblanco no tuvo fortuna de cara al gol y se marchó al vestuario por detrás en el marcador en Viator, la que será su nueva casa esta campaña.

Tras la reanudación, Pato volvía a ver puerta en el 67’, poniendo más cuesta arriba las cosas para los locales, que no encontraban los huecos ante un decano malagueño muy replegado. Asumiendo más riesgos, porque no le quedaba otra, el Poli encajó el tercero en el 83’, firmando Pato un hat-trick para comenzar la temporada.

Poli Almería: Manu, Pedro, Rodri, Alberto, Josema, Yasser, Casti (Míchel 49’), Kevin (Marcos 77’), Ruzzo, Edu Mendy y Jaime (Adri Miranda 75’).

Vélez: Martín Mapisa, Rafa Navarro, Carri, Goffin, Antelo, Barranquero (Nacho 57’) , Dani González, Javi Fernández (Vergara 69’), Pato, Álvaro García y Emilio Guerra (Samu Benítez 52’).

Goles: 0-1: Pato 9’. 0-2: Pato 67’. 0-3: Pato 83’.

Árbitro: Rubén Estévez Garraluz. Amarillas para Casti, Ruzzo, Barranquero y Antelo.

Incidencias: Partido disputado en la Ciudad Deportiva de Viator ‘Antonio Palenzuela’, ante la presencia de unos 350 espectadores.

Maracena 2-1 UD Almería B

Plantó cara y tuvo incluso opciones para sacar mejor premio pero finalmente la UD Almería B se marchó con las manos vacías de la Ciudad Deportiva de Maracena. El filial cayó por 2-1 y comenzó la nueva temporada 2019-2020, en la que buscará volver a luchar por el regreso a Segunda B, con una derrota. Antes de cumplirse los primeros diez minutos los granadinos se adelantarían, aprovechando un error rojiblanco en mediocampo, que permitió a Pablo encarar a Jero. No perdonó el delantero maracenero.

Buscó el equipo almeriense el empate sin cesar y su insistencia tuvo premio en el minuto 16. Gran jugada de Raúl en banda, que la puso atrás, y ahí llegó Fermín para pegarle con todo y nivelar el marcador de un partido que volvería a moverse antes del descanso, aunque desgraciadamente a favor de los de casa. En el 36’ volvía a ponerse por delante el Maracena, con un gol de cabeza de Rubén Martínez a la salida de un córner.

En la segunda mitad se tuvo que retirar Prendes, capitán de los rojiblancos, por lesión. Esteban Navarro sacó a Manu y a Sanchís al terreno de juego, agotando los cambios en la recta final con el del delantero juvenil Iker Burgos, que debutó en un filial que no obtuvo fruto alguno en la primera jornada de esta campaña en la que tratará de estar, en principio, en la zona alta.

Maracena: Darío, López, Crespo, Rubén, Martínez, Molina, Segura (José Luis 83’), Bea, Pablo (López 82’), Herrera y Gallo (Navarro 89’).

UD Almería B: Jero, Contreras, Fermín, Ezequiel, Prendes (Manu 46’), Tomás, Raúl, Robles, José Enrique, Dani Albiar (Sanchís 62’) y Nano (Iker Robles 78’).

Goles: 1-0: Pablo 9’. 1-1: Fermín 16’. 2-1: Rubén 36’.

Árbitro: Guillermo Paradas Mazuela. Amonestó a los locales Rubén, Martínez, Molina y Segura.

Incidencias: Ciudad Deportiva de Maracena ante unos 150 espectadores.