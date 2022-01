El Poli El Ejido vuelve a tener tres bajas por positivos covid

Los problemas se le siguen acumulando al Polideportivo El Ejido, que no termina de librarse de los contagios por covid. El míster Fran Alcoy ha revelado este viernes que de cara al partido del domingo en Alzira volverá a contar con tras bajas por coronavirus, a lo que se le deberá unir las ausencias seguras de los sancionados Jonxa y Tena. Además, Casi ha salido del equipo esta semana, que se une a la baja de la emana anterior de Adán Gurdiel.

Así ha transcurrido su comparecencia en la previa al partido del domingo en Alzira.

HORA DE LA VERDAD: "Ahora empiezas a jugar partidos de cuatro puntos, porque ya cuenta el gol average particular. Con algunos rivales no te influyen, porque tienen objetivos deportivos distintos, pero hay que valorar mucho que empieza la segunda vuelta, donde todo se decide, sobre todo en el último tercio, los últimos 12 partidos. Vamos con muchas ganas y con toda la intención del mundo de que esta segunda vuelta sea mejor que la primera"

GRAN RIVAL: "Recuerdo que lo hablamos en la previa del partido de la primera jornada de liga: venía un recién ascendido, todo el mundo creía que era un partido fácil y comentamos que iba a ser un rival que iba a competir muy bien, porque tiene muy buena plantilla y está muy bien trabajado por su entrenador, un equipo muy optimizado, que sabe bien a lo que juega y ahí están los resultados, está compitiendo de una manera fenomenal y sobre todo en su campo están siendo muy fuertes".

AUSENCIAS POR ANCIÓN: "No tendremos por sanción ni a Jonxa ni a Tena, y es una lástima. Jonxa habría caído por cinco amarillas y es una pena que le saquen la segunda, que no entendí cómo te pueden dejar con 10 tanto tiempo por nada, y encima ahora cumple un partido y lo seguiremos teniendo con cuatro. 'Limpiaremos a Tena y creo que hay tres con cuatro tarjetas: el propio Jonxa, Jorge y Diego Simón. Cuando ya llevas tantos partidos las tarjetas acumulativas van pasando factura".

POCOS EFECTIVOS: "Decir que estamos con lo justo es decir mucho. Estamos con problemas, hemos tenido una vuelta de año muy tormentosa, las sanciones afectan porque tuvimos dos el otro día y ahora otras dos; el covid nos castigó mucho y lo sufrimos en Mar Menor, y esta semana han vuelto a dar tres jugadores positivo, y por tanto no contamos con ellos; más jugadores que estaban y están lesionados...vamos muy mermados, esa es la verdad, pero lo dije el otro día, no quiero que sea una excusa, simplemente es la realidad, hemos arrancado esta segunda vuelta con muchas adversidades y hay que sobreponerse, competir, no excusarse, ir allí y sacar puntos. No soy de los entrenadores que las bajas las llore, porque entiendo que las plantillas están para ello y el 11 que saquemos allí será le mejor que podamos sacar; estoy seguro de que vamos a competirlo, como el otro día en San Javier. Vamos en una situación similar, pero con ganas de ir a buscar el partido. Y a ver lo que nos da el fútbol allí y la segunda vuelta".

¿OPCIONES EN ALZIRA?: "Vamos muy convencidos de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta que es un rival muy bien trabajado, con jugadores importantes en la categoría y además se han reforzado muy bien. Estamos hablando de un club con mucha historia en el fútbol valenciano; estuvo en Segunda A no hace muchos años y cuando estaba la Segunda B era de los equipos que jugaba por ascender. Este año han vuelto a subir y están haciendo las cosas muy bien. Partido difícil como todos los de la categoría, y más si te mides a un buen rival como es este, pero nosotros fuera hemos competido muy bien y en todos los partidos hemos estado ahí; sin lugar a dudas vamos a competir. En San Javier nos ganaron sin tirar a portería, y nosotros, pese a terminar con chicos del filial, sin experiencia, y muy mermados, fuimos competitivos. El equipo, pese a que no hizo un uy buen partido, no mereció perder, y perdió por un detalle. Este partido es igual, iremos a por todas y sabemos que es difícil, pero como han sido todos los partidos, incluidos los que hemos ganado".

MERCADO INVERNAL: "Tenemos licencias libres y hay que intentar acabar de cerrar la plantilla. Con la salida de Casi tendrá que entrar un jugador. La semana pasada salió otro jugador como Adán, que nos perjudicó mucho su salida, fue otra adversidad más que tuvimos antes de jugar con el mar Menor. Hasta el día 31 vamos a intentar cerrar la plantilla en las mejores condiciones posibles dentro de lo que este mercado te ofrece y de las posibilidades económicas que pueda tener el club".

