Al Poli El Ejido le salió todo mal (0-2)

Cuando el Cádiz Mirandilla anotó el 0-1 al filo del descanso en el estreno liguero del Poli El Ejido, muchos de los aficionados celestes pensaron que todo seguía igual tras dos temporadas de sufrimiento, con partidos que se escapaban en Santo Domingo por fallos propios y cúmulo de desgracias varias. Y así, justamente fue.

Aquella acción que no parecía entrañar peligro, una falta frontal, lejana, se convirtió por mor de una indecisión entre zaga y portero en el primero del Mirandilla, pese a que el Poli había hecho méritos para al menos no ir perdiendo. En la segunda mitad hizo muchos más, pero se encontró con su falta de puntería, con la ansiedad del marcador en contra, con el buen portero cadista, el larguero y hasta el árbitro, que anuló un gol clamorosamente legal a Escardó en el tramo final. Con todo, si no llega a ser por Godino, la goleada podría haber sido más abultada, ya que los amarillos pudieron haberse puesto las botas a la contra.

La puesta en escena de los celestes fue muy buena. Se les notaba ansiosos por competir desde el inicio y el choque, como era esperable, tuvo un ritmo muy alto de arranque. al principio con un dominio alterno que pornto se convirtió en control para el equipo de David Cabello, llegando a encadenar varios minutos sin perder el cuero, o bien recuperándolo muy pronto gracias a una efectiva presión sobre los amarillos.

Juanje se erigió en el principal peligro ejidense y de hecho en sus botas tuvo una de las pocas ocasiones del primer acto, cuando arrancando desde la izquierda envió un balón envenenado al segundo palo que a punto estuvo de sorprender al portero. Respondió el Mirandilla haciendo intervenir por primera vez a Godino acto seguido (6'), y cerró el primer tramo de ataques Juancho, un futbolista que fue claramente de más a menos en el primer tiempo, con un centro que sacó la zaga (8').

El partido fue empeorando con el paso de los minutos. Mismo ritmo, pero sin llegadas peligrosas a las áreas salvo otro intento de Juanje que acabó en córner (21'). Hubo demasiados parones a partir del ecuador del periodo, con varios futbolistas en el suelo. No en vano, el lateral zurdo local Manu Moreno hubo de ser sustituido a la media hora, por problemas en un brazo. Entró por él Javi Mérida, que se colocó como central, pasando Héctor Martínez al lateral.

El choque se reactivó en el tramo final y empezaron a pasar cosas, aunque no fueron buenas para el Poli. Los celestes estuvieron cerca del gol en una doble ocasión consecutiva, primero cuando Javi pisó el área y encaró al guardameta, pero Algarra se cruzó justo a tiempo; y en la continuación de la acción de nuevo estuvo cerca Juanje, quien disparó para que rechazara la zaga.

El Cádiz apenas había merodeado el área de Godino, pero siempre que lo hizo mostró atisbos de peligro. Poco antes de la doble ocasión reseñada del Poli, una indecisión entre Mérida y Héctor había originado un momento de peligro serio en el área, resuelto por el propio Héctor in extremis; algo que volvería a suceder muy poco antes del descanso, y esta vez con consecuencias fatales. Una falta lejana botada hacia el área no fue despejada por la defensa ejidense y Peru, habilidoso, se coló entre líneas y logró además superar por arriba a Godino en su salida, para terminar por rematar con el arco vacío. Un mazazo después de un primer acto más que aceptable de los celestes, obligados a reaccionar tras el descanso.

Cúmulo de desgracias

Cabello dejó a Sato en la ducha, amonestado, e introdujo a Cristóbal. El Poli sabía que el reloj corría en su contra, pero también que la precipitación no le llevaría a ningún lado. Y lo cierto es que hubiera necesitado marcar pronto y lo rozó en el 48', cuando desperdició, de largo, su mejor ocasión hasta el momento. Fuentes cedió un buen balón a Javi Delgado, quien se quedó mano a mano con Víctor, y el guardameta amarillo estuvo perfecto para meter la mano a bajo y evitar el gol cantado, con un verdadero paradón.

Insistió el Poli, ante un Mirandilla que quiso hacer daño a la contra. De nuevo Javi Delgado estuvo cerca, aunque esta vez no llegó a un centro de Juancho (54'), y dos minutos después de nuevo el delantero creó peligro en una indecisión cadista, tampoco aprovechada (56').

El Poli comenzó a atacar en oleadas y adelantó líneas en la búsqueda del empate. Cabelló sentó al desacertado Javi Delgado y en su lugar introdujó a un Escardó de un perfil distinto. Antes, los celestes gozaron de una doble ocasión, primero en las botas de Juanje, dentro del área, y justo después con un centro al que no llegó Álex Robles por muy poco en el segundo palo (59').

El Poli atacaba, sí, pero el Cádiz llevaba todo el partido asomando maneras en ataque y la posibilidad de que matara a la contra a los celestes existía. Primero, avisó con un mano a mano de De la Rosa que motivó un verdadero paradón de Godino para mandar a córner (65'), y a la siguiente no perdonó, tras un buen centro de De la Rosa que Peru aprovechó en el primer palo. Otro mazazo.

Fuentes, desde lejos, estuvo cerca de acortar distancias (75'), y todo seguía pareciendo muy cuesta arriba. En el 78' la cosa pudo haber cambiado tras un tirazo maravilloso a la media vuelta de Escardó, que se estrelló en el larguero con estrépito. Mientras, y hasta el final del partido, los visitantes gozaron de hasta tres clarísimas a la contra, resueltas todas por Godino o por la torpeza de Mwepu.

En el 88' de nuevo Escardó fue protagonista cuando esta vez sí fue capaz de anotar, pero el colegiado lo anuló por un fuera de juego inexistente, ya que un zaguero cadista estaba en el suelo, dentro del campo y junto a la línea de fondo. Pero en estas categorías el VAR no existe.

La primera, en la frente, pese a que el equipo mostró buen juego en muchas fases y grandes individualidades que, seguro, van a traer alegrías a Santo Domingo. Pero para eso todavía habrá que esperar...