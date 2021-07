Portillo y Curro, duende andaluz para el ataque del Almería

Francisco Portillo Soler (Málaga, 13-6-1990) y Francisco José Sánchez Rodríguez (La Palma del Condado, Huelva, 3-1-1996) han sido presentados esta mañana por Mohamed El Assy, director general de la UD Almería, como nuevo futbolistas rojiblancos. Ambos llegan para aportar el 'duende andaluz' al ataque indálico.

Ambos acumulan experiencia en la categoría de plata. Mientras Portillo confía en regresar a Primera como rojiblanco, Curro espera hacer lo propio enrolado en un proyecto ambicioso: "Estar aquí es un reto grande. El Almería me mostró ambición y es lo que yo quiero, volver a Primera logrando el ascenso, por eso estoy aquí. Los compañeros ayudan en todo lo posible porque la adaptación siempre cuesta al principio, pero lo hacen todo fácil. "Todo lo que me han dicho ha sido positivo y bueno. Es el club idóneo para seguir creciendo e intentar volver Primera", explicaba al respecto el malagueño.

El ex del Getafe destaca la mezcla de juventud y veteranía que se ha encontrado: "Hay una ambición enorme por lograr el ascenso, que estos dos últimos años no ha podido ser, pero hay materia prima, con buena mezcla de juventud y veteranía. Aún no he podido hablar mucho con Rubi, pero le agradezco la ayuda a él y los compañeros.

Preguntado por la posición en el campo en la que se encuentra más cómodo, Portillo respondía que sin duda por el centro: "Cómodo me siento dentro del campo porque a todos nos gusta jugar, pero mi posición natural es por medio, es por donde más daño hago. Pero estoy dispuesto donde diga el míster. El futbolista quiere tener continuidad, desarrollar su juego y mejorar. Quiero jugar en Primera otra vez. No me siento titular, hay que ganárselo en el terreno de juego".

Curro Sánchez destacaba por su parte el paso adelante que ha significado en su carrera deportiva firmar por la UDA: "Es un salto grande venir al Almería porque llevaba dos años buenos en Numancia y Ponferradina pero necesitaba ese salto a un club con un gran proyecto. Elegí al Almería porque me demostró sus ganas de estar aquí. Al Almería lo veía como un rival muy difícil en Segunda, siempre pelea por el ascenso. En esta categoría se compite muy bien y es difícil estar arriba".

El de la Palma del Condado asegura que no tiene la sensación de llegar para relevar a Corpas, traspasado al Eibar: "No creo que venga para sustituir a Corpas, durante el año vienen jugadores y se marchan otros. A lo mejor por el puesto se dice eso, pero vengo a dar mi granito de arena como uno más".

El ex de la Ponferradina admitía que en las últimas temporadas se ha generado un 'pique deportivo' entre el cuadro berciano y el almeriense: "Cuando llegué a la Ponferradina ya había un poco de pique con el Almería, son cosas que pasan en el terreno de juego y se quedan ahí, no hay que darle más importancia".

Curro destaca que quieren crecer desde la defensa para convertirse en un equipo sólido y fiable: "En un equipo se necesita de todo y este año se trabaja en hacer un bloque serio desde el nivel defensivo. Hay jugadores que a nivel ofensivo son top en la categoría y para lograr el ascenso se necesita un bloque humilde".

Para concluir, comentaba que jugar junto a Portillo va a significar un gran aprendizaje para él: "Portillo es mayor que yo e intentaré aprender lo máximo de él y disfrutar en el vestuario de alguien que ha jugado en Primera. Me gusta asociarme, tocar balón, donde el míster crea que puedo rendir mejor, ahí jugaré. Vengo a dar el 100% de mí".