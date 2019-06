Posible 'espantá' de Mevy en el CD El Ejido

El dilema de David Cabello

Su fichaje como nuevo técnico del primer equipo ejidense fue anunciado el pasado mes de mayo. Llegó, como no podía ser de otra forma, con la ilusión de un joven técnico que toma las riendas de un club recién descendido a Tercera que, en principio, debería apostar por volver a recuperar la categoría de bronce. Sin duda es un más que atractivo reto para el nuevo entrenador de un cuadro celeste que, sin embargo, podría descender otra categoría más si no se pagan las nóminas atrasadas que se les deben a varios jugadores desde mayo. Fuentes cercanas al Club Deportivo El Ejido aseguran que Cabello se habría decidido por venir a tierras ejidenses después de el presidente Pierre Mevy le hablara de un proyecto ilusionante, algo que parece estar muy alejado de la realidad que vive en estos momentos la entidad del Poniente almeriense. Así, el entrenador, que es por el momento la única alta oficial que ha dado el club para la próxima campaña 2019-2020, se encuentra en un gran dilema al ver que los días pasan y no se ven síntomas de mejoría en la planificación de la primera plantilla, por lo que no se descarta que se esté planteando buscarse un plan B y ver qué ocurre el 30 de junio.