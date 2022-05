Pozo: "Tenemos otra bala y del domingo esto no se escapa"

Llega el gran partido...

Tenemos que tomarlo como uno más, corrigiendo los errores del sábado y aprovechándolos para darle la vuelta, saliendo a tope para intentar ganar.

¿Cómo habéis normalizado la derrota ante el Alcorcón?

Desde fuera se ve que era un partido para ganar fácil, pero enfrente hubo un rival muy duro con unas ganas increíbles. Todos somos humanos y el sábado no tuvimos el día, gracias al trabajo durante toda la temporada tendremos otra bala el domingo, todos hubiéramos firmado jugarnos el ascenso directo la última jornada y lo daremos todo.

¿No piensa que tal vez se confiasen en exceso?

Sabemos que Segunda es muy complicada, aunque vengas el último y descendido. No se puede despreciar a ningún rival e intentamos normalizar todo lo externo que se estaba viviendo, pero no estuvimos finos y nos fuimos muy jodidos a casa. El domingo hay otra oportunidad para ganar y que no se nos escape este ascenso directo.

El Leganés acumula 31 puntos en la segunda vuelta, solo 4 menos que la UDA.

Nombre por nombre tiene equipo de Primera. El año pasado estuvo arriba y hace dos en Primera. No pondrá las cosas fáciles y tenemos que quitarnos esa presión de pensar que tenemos a 3 puntos el ascenso directo, sino pensar en que es uno más y seguro que lograremos el objetivo.

El rival tiene calidad y nada de presión.

Están salvados y se están soltando, juegan jugadores que no han tenido muchos minutos y quieren demsotrar. Será un partido de ida y vuelta y ojalá caiga de nuestro lado.

Pozo: "Normalmente a estas alturas con 80 puntos en años anteriores ya habrías ascendido"

Parece que las matemáticas le cuadrasen a todos.

Normalmente a estas alturas con 80 puntos en años anteriores ya habrías ascendido, pero este año Segunda es una de las más competitivas de Europa, con 3 equipos separados por 2 puntos y puede pasar cualquier cosa. Eso es lo bonito, ojalá uno de esos dos equipos seamos nosotros porque llevamos todo el año luchando.

¿Habrá nervios por saber lo que ocurre en los otros campos?

Tenemos que salir a ganar, sin pensar en lo que estén haciendo los rivales. Cuando se acerque el final y dependiendo del resultado se preguntará. Somos de los mejores visitantes de la categoría y dependemos de nosotros si logramos los 3 puntos.

¿Nota mucho la presión el vestuario?

El equipo entero tiene unas ganas increíbles de que llegue el domingo. La noche del partido y el día siguiente estábamos jodidos, con rabia de tenerlo en la mano en casa para demostrarle a la afición que el equipo se lo ha merecido delante de nuestra gente. Era muy bonito, no fue así y teníamos que desconectar. Ahora vamos con muchas ganas de matarnos en Butarque.

¿'Comió' mucho techo el sábado por la noche?

A las cinco de la madrugada miraba al techo sin motivo ninguno y sin creérmelo. Fue un palo muy duro, pero el fútbol te da una segunda oportunidad y es esta semana. Del domingo esto no se escapa.

¿La confianza es plena?

Hay unas ganas tremendas, esta semana se nos va a hacer larga otra vez y como el equipo es joven, con ganas de hacer cosas grandes, desconectamos rápido y vamos a muerte.

¿Será mejor salir relajados o acelerados?

Tenemos que salir como ante el Burgos o la Real B, siempre con la idea de mantener la portería a 0, que sería un gran paso durante todo el encuentro porque solemos tener ocasiones claras. Espero que vayan para adentro.

¿Qué le parece que la afición haya agotado las entradas?

El apoyo es fundamental, se vio en Burgos y Valladolid. Ojalá vengan los máximos posibles a Butarque a animarnos porque lo vamos a necesitar y es el premio a la temporada. Les digo que nos animen y allí los esperamos, ojalá que podamos celebrar allí en el campo el ascenso a Primera.