Pozo, desparpajo y descaro por la banda

Es Alejandro Pozo (Huévar del Aljarafe, Sevilla, 22-2-1999) uno de esos jugadores con descaro, desparpajo y atrevimiento que hoy en día escasean en el fútbol actual. Por eso su fichaje sobre la bocina va a permitirle al Almería dar un salto de calidad en el costado diestro, donde ya de por sí tenía a jugadores de gran nivel como el propio Ramazani.

A ello hay que unirle el hecho de su polivalencia, pudiendo disputarle el puesto de carrilero a Buñuel o Nieto, así como su experimentada trayectoria para sus 22 primaveras, habiéndose formado en la prolija cantera del Sevilla para pasar también en calidad de cedido por Granada, Mallorca o Eibar, siendo internacional sub-21 y habiendo debutado con la absoluta en un amistoso ante Lituania debido a que el primer plantel no pudo jugar entonces por una cuarentena de coronavirus.

Y lo mejor de todo es que llega rodado en el aspecto físico y adaptado, ya que conoce a un buen puñado de efectivos del plantel: "Cuando llegas apenas conoces a nadie, pero yo coincidí con Curro, Carriço, Chumi o Buñuel, que es de mis mejores amigos, por lo que nos conocemos muy bien. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores me han transmitido su cariño, tuve la suerte de debutar en casa y muy contento por la victoria ante tantos aficionados. Pudimos notarlo. Hice la pretemporada con el Sevilla y vine bien físicamente, el mister me demostró su confianza y yo intento dar todo lo que sé, velocidad y descaro para ayudar al equipo".

En su mente focaliza el objetivo del ascenso para poder echar raíces como unionista: "Le doy las gracias tanto al presidente como al cuerpo técnico y jugadores por la acogida. Estoy muy contento de poder estar aquí para ayudar al Almería y ojalá sea este año el que podamos ascender para disfrutar del Almería donde se merece, en Primera. No creo que sea un paso atrás en mi carrera, el proyecto del Almería es muy interesante, he venido a aportar, ojalá sea el año del ascenso y salgamos todos contentos por subir y poder quedarme mucho tiempo, sería muy buena señal".

Para alcanzar la meta en el tercer proyecto de Turki Al-Sheikh tiene claro que lo primordial es conformar un buen grupo: "Subí un año y el ambiente del vestuario hace mucho en el campo. Tener un buen grupo en una Segunda tan jodida facilita tirar adelante en los momentos malos que seguro los habrá, ahí es donde hay que darle la vuelta a la situación. Presión no tengo para nada, la meta es ascender como años atrás y nos centramos en hacer un grupo muy unido e ir partido a partido para lograr los 3 puntos en cada uno. Al final de temporada ya se valorará todo y ojalá hayamos ascendido".

Extremo driblador, en su etapa en el Eibar José Luis Mendilibar lo reconvirtió a carrilero, donde dice sentirse cómodo también: "Me encuentro cómodo en ambas posiciones. En Primera jugué como lateral, pero toda la vida lo he hecho de extremo y donde el míster me quiera poner lo daré todo. Rubi me pide que encare y lo dé todo, me conoce bien porque se ha enfrentando a mí años atrás y sabe lo que le puedo aportar al equipo".

Su periplo en las inferiores de la selección nacional le ha aportado un plus de experiencia pese a su juventud: "Cada día se aprende, en la selección están los mejores jugadores de España y ser uno de los capitanes de la sub-21 y estrenarme en la absoluta pese a la rareza del partido. Desde pequeño sueñas con eso".