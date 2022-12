Pozo: "La estabilidad en Almería me ha servido para decantarme a pedir matrimonio"

Alejandro Pozo atraviesa una etapa de felicidad en el Almería y buena muestra de ello es su decisión de contraer matrimonio con Pilar Bogado, su pareja durante seis años. El jugador sevillano admite que la estabilidad de tener un contrato de larga duración en el conjunto rojiblanco le ha ayudado a tomar la decisión y en el entrenamiento recibía la enhorabuena por parte de sus compañeros de vestuario.

¿Cómo marcha la preparación otoñal al alcanzarse el ecuador?

Se hace un poco raro por las circunstancias de ser a mitad de temporada, pero estamos mentalizados desde la vuelta de vacaciones de ir a tope y el equipo está trabajando muy bien. Con ganas ya de que llegue el día del Cádiz para intentar ganar.

¿Qué sensaciones les están dejando los amistosos?

Son buenas. Sirven para coger confianza y minutos. El equipo en cada uno va a más, el viernes hay otro contra el Torino e intentaremos darlo todo. Contra el equipo escocés también ganamos, pero fue un partido raro.

¿Mejor en esta pretemporada que en la veraniega?

Este periodo de Navidades vamos más rodados porque solo estuvimos 10 días parados. En verano no salieron los resultados que queríamos y en esta mini pretemporada van bien las cosas.

¿Piensa que esto es un reseteo y todos empezarán de cero?

Desde que llegamos sabemos que tenemos que darlo todo porque el míster se fija mucho en eso y todo cambia, no tiene nada que ver que en los últimos partidos jugase uno u otro, el míster se fijará en quien esté mejor físicamente. Cambia mucho la alineación y da oportunidades a muchos jugadores.

El viernes se miden al Torino, un rival de entidad...

Son partidos muy bonitos ante rivales de nivel europeo. Es un plus para afrontar los partidos de cara a lo que viene en Cádiz.

Pozo: "Luis Suárez es muy peleón y nos dará mucho gol, me llevo muy bien con él y ya se ha metido de lleno en el grupo, parece que no es nuevo"

¿Quizá el día ante el Heart fuera el mejor?

Ese partido fue bastante bien en los 40 minutos que jugamos, acorralando al rival, fallamos un penalti y metimos otro gol. Ellos estaban incómodos.

¿Qué cree que puede aportar el fichaje de Luis Suárez?

Fichó por el Granada después de que saliera de allí pero me he enfrentado contra él cuando estaba en el Nástic y el Zaragoza. Es un delantero que viene de un equipo top de Francia y por el que han pagado 10 millones. Es muy peleón y nos dará mucho gol, me llevo muy bien con él y ya se ha metido de lleno en el grupo, parece que no es nuevo, sino que lleva tiempo. Deseando que pueda aportarle al equipo en casa ante la Real.

Pasó por Sevilla, Eibar, Granada, Almería y ahora va a unirse al club de los casados...

Estoy muy feliz porque ya llevaba tiempo pensándolo. Son 6 años con mi pareja [la cantante Pilar Bogado] y hay estabilidad en Almería, algo que necesitaba desde hace tiempo. Todo eso ha servido para que me decante y se lo pida. En cuanto llegué de Arabia me fui a Sevilla y se lo pedí. Ambos estamos contentos y deseando que llegue el día. Estar feliz en un sitio te hace rendir bien en el campo y estar bien en lo personal. Estamos cerca de casa y ambos somos felices. No es lo mismo estar aquí que en Inglaterra o Alemania. Me ha servido para decantarme a pedirle matrimonio.

¿Quién cree que ganará el Mundial?

Sinceramente, creo que va a ganar Francia, pero quiero que gane Argentina por Messi. Es el último Mundial que va a jugar y se lo merece, tanto él como Cristiano, aunque este ya ha caído.