Pozo: “Al 2022 le pido que el equipo siga como está y ese ansiado ascenso”

Si nada se tuerce en las últimas horas Alejandro Pozo será uno de los pocos futbolistas del plantel rojiblanco que podrá estrenar 2022 en el césped midiéndose al Cartagena al haber vuelto de las vacaciones navideñas sin la desagradable sensación de dar positivo en los test PCR. El carrilero sevillano tiene muchas expectativas depositadas en el año nuevo y pronuncia sin miedo la palabra tabú: ascendió con el Granada y quiere repetir con el Almería.

¿Imaginaba que le iría tan bien al firmar por la UD Almería?Lo que esperaba cuando llegué aquí era recuperar ese nivel que había dado en años anteriores. Llevaba un par de años jugando partidos buenos, pero sin regularidad y necesitaba esa confianza, sentirme cómodo con mi juego. Cada vez me siento mejor y lo estoy consiguiendo, que era mi intención cuando vine.

Con 3 goles está solo a uno de su mejor cifra goleadora, con el Granada el año del ascenso...Estoy a uno de igualar al máximo de goles que he metido en una temporada desde que soy profesional y me queda toda la segunda vuelta, ojalá que pueda superarlo y ascender, que sería lo mejor de todo.

¿Qué recuerdos guarda de aquel ascenso como nazarí?Fue algo muy bonito, un ascenso se vive pocas veces en la vida y te diría que es algo irrepetible. Es increíble, como si ganaras un título, un premio. Ojalá podamos disfrutarlo.

¿Enseña más un ascenso o un descenso (le tocó vivir esa cara con Sevilla Atlético, Mallorca y Eibar)?Es algo jodido descender. Tanto en Mallorca como en Eibar estuve cedido en Primera para coger experiencia y me fui muy jodido porque intento darlo todo por el equipo donde estoy. Cuando te pasa algo así es fastidiado. Necesitaba cambiar esa dinámica porque venía de perder casi todos los fines de semana en dos años y he logrado cambiarla radical porque de momento van las cosas como un tiro.

A sus 22 años ya ha pasado por Sevilla, Granada, Mallorca, Eibar y Almería, ¿qué explicación le encuentra?Ha sido porque he querido. Los primeros años de cesiones, tanto a Granada como a Mallorca las necesitaba para coger confianza y seguir curtiéndome en la élite y me vino muy bien. El año del Eibar también decido salir para seguir en Primera y este año había circunstancias complicadas en el club y tuve que salir. Pienso que no me he equivocado porque quería estar aquí y ojalá ascendamos para quedarme muchos años en Almería.

¿Cuál ha sido su mejor año como profesional?El del Sevilla Atlético cuando empezaba en esto y también el del Granda. Este de momento va encaminado a recuperar ese nivel que había perdido al bajarme a lateral derecho y ya estoy recuperando con confianza. Diego Martínez me llevó para el Granada y fue magnífico.

¿Espera que pueda ejecutarse esa cláusula de compra?

Sí, claro. Ya lo he dicho un par de veces. Pertenezco al Sevilla pero es hora de dar un paso adelante y ojalá que ascendamos y pueda pertenecer al Almería lo que tengo firmado.

¿Qué compañero le ha impresionado más por su nivel?Ramazani y Robertone. Había segudo Segunda estos años, pero no tanto y al llegar me sorprendió su nivel. No solo los dos, la mayoría de la plantilla. Somos jugadores con nivel para competir y hacerlo bien en Primera.

¿Es consciente el vestuario de los récords que están batiendo?No lo comentamos. De vez en cuando el míster nos lo dice para salir con ganas al campo. Cuando te proponen un reto vas a intentar batirlo y este equipo está haciendo cosas muy buenas, se ve en el campo que vamos como un tiro, pero hay que seguir así porque Segunda es muy larga y hay que seguir por si cogemos una racha mala.

¿Se ve repitiendo como internacional absoluto [jugó ante Lituania por un brote de covid-19]?Eso está ahí, es un sueño que tengo desde pequeño y si hago las cosas bien el seleccionador estará atento porque me conoce. Me tuvo a sus órdenes por esa llamada que hubo por tema de Covid. En Segunda es difícil, pero si ascendemos, ¿por qué no?

¿Qué recuerdo guarda de su paso por la sub-21?El haber sido capitán. Son sueños que tienes y crees que nunca vas a conseguir. Ser capitán de tu país en la sub-21, a un paso de la élite, es algo increíble y más haciéndolo en el Europeo.

¿Cómo lo ve su familia desde Sevilla?Estoy con mi pareja y ellos me ven muy bien. Piensan como yo, que cada día estoy recuperando ese nivel que tenía y muy feliz. Necesitaba sentir la confianza del míster tras un verano muy complicado y Andalucía es mi tierra, por lo que me siento bien.

¿Siente como suya la Liga Europa del Sevilla en 2020?A medias porque tengo la espinita de que me fui en enero tras jugar seis partidos de la fase de grupo, los 90 minutos de todos. Me siento ganador y tengo la medalla en casa además, el club tuvo ese detalle de dármela. Me siento partícipe de esa Copa porque jugué muchos partidos. Me hubiera gustado haberlo vivido en persona.

¿Qué deseo le transmite a la afición de cara a 2022?Lo que pido es que el equipo siga como está, jugando así y consiga ese ansiado ascenso tras quedarnos a las puertas los dos años atrás. Sería algo magnífica para afición, jugadores, dirección deportiva y cuerpo técnico. Espero que lo logremos en ese mes de mayo.