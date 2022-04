El Primaflor, cerca del pleno en Santa Susanna

Fin de semana redondo para los intereses de Primaflor-Mondraker-Genuins en el regreso de las carreras a Santa Susanna. La prueba, valedera para el circuito de Copa Catalana, sirvió para que el equipo consiguiera tres triunfos y un valioso segundo puesto con sus cuatro especialistas en XCO.

Bec McConnell estrenó el sábado su condición de número uno del mundo con una contundente victoria en la manga élite femenina. En la misma prueba, Marta Cano dominaba la competición juvenil prolongando su fantástica primavera con un nuevo éxito. Las dos completaban la práctica totalidad de la carrera en solitario.

Desarrollo similar para la manga élite masculina, en la que Jofre Cullell se imponía con casi minuto y medio de ventaja sobre un grupo con los franceses Julien Trarieux (2º) y Lucas Grieco (3º) y el balear Francesc Barber (4º), quien se quedaba muy cerca del podio absoluto, conquistando un segundo puesto sub 23 a escasos metros de Grieco.

Segundo puesto en el Maratón Templario

El domingo dejó además el podio de José Quillo Márquez en el Maratón Templario de Jerez de los Caballeros, tercera manga del Open de España XCM. Más que por el puesto, el malagueño se marcha muy satisfecho por su rendimiento y actuación global.

José Quillo Márquez: "Una carrera larga que se ha hecho muy dura. Desde salida decidí ir delante marcando el ritmo en un grupo de unos diez-doce ciclistas que se ha roto en el kilómetro 70, donde atacó Manu Cordero. Me dejaron a mí casi todo el peso y no pudimos alcanzarle. Por mi parte muy contento por las sensaciones y por el tipo de carrera, ya que de los 89 kilómetros he estado fácil 75 tirando al frente".