Este domingo da comienzo la fase más decisiva de la competición liguera para un Club Deportivo El Ejido que encara el inicio de la dura guerra por la supervivencia en la categoría. Los celestes visitan al Marbella FC en el primero de los seis duelos que tendrán que disputar y que se toman como auténticas finales, ya que a estas alturas cualquier error, el dejarse puntos por el camino, puede pagarse muy caro. Es por ello que los del Poniente se han estado preparando a conciencia para su primera batalla, la que les llevará al campo Antonio Lorenzo Cuevas a partir de las 20:00 horas.

Triunfo celeste en su última visita al feudo del cuadro marbellí La de este domingo será la cuarta visita del Club Deportivo El Ejido al Marbella FC, todas ellas militando en el Grupo IV de Segunda División B. Su último viaje a dicho escenario fue en la temporada 2018-2019, ganando los del Poniente almeriense por 1-2, con goles de Tomás (de penalti) y Carralero. Cabe destacar que el guardameta del conjunto malagueño era Wilfred, actual cancerbero celeste. En la 2017-2018 los locales se impusieron por 2-0 y una campaña antes por 1-0. En Santo Domingo se han visto las caras en tres ocasiones con los siguientes resultados: 0-1 (2016-2017), 1-1 (2017-2018) y 0-0 (2018-2019).

En tierras malagueñas, el CD El Ejido se medirá a un cuadro marbellí que comienza con un punto menos que ellos esta Segunda Fase y que ocupa la última plaza de descenso por arriba, por lo que un triunfo a domicilio podría hacer que los almerienses pusieran hasta cuatro puntos de distancia con las plazas rojillas que le llevarían directamente a Tercera. Además, comenzar ganando la primera contienda de esta Fase de Permanencia otorgaría a los de Fran Alcoy un plus de confianza y de fortaleza de cara a afrontar las siguientes citas.

Según la información facilitada por el club ejidense, el plantel celeste viaja al completo a Marbella, por lo que el técnico valenciano podrá contar con todos sus efectivos para confeccionar un once que le permita controlar el choque. No lo tendrá nada fácil, no obstante, ya que el equipo marbellí ha cambiando recientemente de entrenador y es toda una incógnita el planteamiento táctico que desplegará en este encuentro. Cabe recordar que en esta nueva liga de ocho equipos bajarían los últimos cuatro clasificados, empezando el CD El Ejido como cuarto, aunque debe aspirar como mínimo a estar entre los tres primeros para asegurarse la supervivencia en una categoría que la próxima campaña pasará a llamarse Segunda División RFEF.

Alineaciones Probables

Marbella FC: Herrero, Fernando Román, Nacho Sánchez, Álex Bernal, Chumbi, Granero, Quezada, Juanmi Callejón, Redru, Eliseo y Fran Ortuño.

CD El Ejido: Wilfred, Cova, Zubiri o Jonxa, Checa, Moreno, Sana, Víctor Pérez, Sergio Pérez, Toni Dovale, Arranz y Etxaniz.

Árbitro: Amar Ahmed (Melilla).

Estadio: Antonio Lorenzo Cuevas (20:00).