Puigmal: "Me considero un jugador 'box to box' y creo que puedo aportar defensivamente"

Arnau Puigmal (10-1-2001) rompe con todos los clichés de futbolista moderno encerrado en su burbuja. Él mismo admite que los cuatro años de experiencia en Manchester con apenas 16 años le hicieron madurar de golpe y posee una soltura expresiva impropia de su edad. Formado en la cantera del Espanyol antes de la aventura inglesa, el Almería lo reclutaba el curso pasado y lo suyo era llegar y besar el santo porque lograba el ascenso a Primera y su gol ante el Alcorcón tendría una importancia decisiva aunque en el momento de conseguirlo nadie lo valorase así.

Pieza importante en ese equipo que lograba el objetivo marcado por Turki Al-Sheikh al hacerse con la propiedad, Arnau lo ha pasado mal en el presente curso al ver que perdía protagonismo con el salto de categoría, circunstancia que está compensando con creces en las últimas jornadas, tras darle Rubi galones explotando su polivalencia de jugador capaz de amoldarse a cualquier posición. En esta entrevista en exclusiva para los lectores de Diario de Almería Puigmal Martínez (su familia materna es oriunda de Linares) desvela también su pasión por la provincia almeriense (le gusta visitar el parque natural de Cabo de Gata o zonas del Levante como Mojácar) y una desconocida faceta solidaria. Con contrato hasta 2026, está llamado a crecer como rojiblanco y echar raíces. Pasen y lean.

¿Qué recuerdos archivó su memoria del ascenso a Primera?

Es verdad que al principio del año pasado me costó un poco entrar en el equipo y a raíz de la lesión de Robertone fui ganando confianza y llegué muy bien a final de temporada. Lo recuerdo con mucho cariño, especialmente el partido de Alcorcón, cuando pude ayudar con el gol que entonces parecía que no serviría, pero luego fue importante. Era mi primera temporada como profesional y fue llegar y besar el santo.

¿Cómo fue el salto de la cantera del Espanyol a la del Manchester United?

El cambio es muy significativo porque pasas de estar en un país con muchas horas de sol y gente alegre, aparte de la cultura y la comida, que aquí no valoramos lo suficiente. Cuando cambias radicalmente de vida es un choque importante. Me costó adaptarme, pero luego me hice al clima, a las personas y al idioma. Fui con 16 años y estuve cuatro. Cuando lo hablo con mi familia lo digo, creo que me hice allí un hombre porque tienes que madurar antes de tiempo, pasé años solo. El tema del idioma lo aprendes por supervivencia porque no había ningún español, portugués o italiano con el que entenderse. Si no empezaba a hablar me quedaba solo.

¿Al principio de este curso lo pasó mal con la falta de oportunidades?

Como jugador siempre quieres jugar y cuando no lo haces cuesta un poco más, pero siempre he tenido fe en mí, sé lo que puedo dar. Esperé mi oportunidad, me ha llegado y estoy intentando aprovecharla. Aún queda mucho por aprender y muchos partidos de temporada.

¿Esperaba mayor protagonismo en Primera teniendo en cuenta su campaña en Segunda?

Al final es Primera División. Nos reforzamos con muy buenos jugadores, aunque confío mucho en mí y sé de mi potencial. Siempre estoy preparado para salir, ahora se ha dado y me siento muy bien.

Nos ha llegado que reparte material deportivo entre jóvenes necesitados, ¿es así?

Cuando haces actos así no gusta ponerlo en las redes. Lo hago por mí y por los niños, te pones en su situación y a nadie les gustaría estar en esas. No cuesta nada, son botas que no iba a usar y para que se queden en el vestuario, que las aprovechen los niños [ayudó a un colectivo residente cerca de El Zapillo].

Polivalencia "Empecé de delantero, luego me metieron de 8, de 10, de pivote, de lateral derecho, de extremo..."

Volviendo al fútbol, ¿cómo explica que la banda derecha esté funcionando a nivel defensivo con jugadores a priori no especialistas en dicha posición como Chumi y usted?

Es verdad que con Chumi me entiendo muy bien. Él tiene unas cualidades y yo otras y nos compenetramos muy bien. Me considero un jugador 'box to box' y creo que también puedo aportar defensivamente, aunque él lo sea más que yo. Ambos podemos hacer los dos papeles, igual que Pozo cuando sale y todos los que pueden jugar ahí en banda derecha.

¿Se ve evolucionando a la posición de carrilero largo como hizo en su día Jordi Alba?

A lo largo de mi carrera he jugado prácticamente en todas las posiciones. Empecé de delantero, luego me metieron de 8, de 10, de pivote, de lateral derecho, de extremo... Eso me ha ayudado a la larga, soy polivalente pero no sé decir, estoy preparado para donde quiera ponerme el míster para ayudar al equipo.

¿Es una ventaja en la búsqueda del objetivo no contar apenas con jugadores cedidos?

La realidad es esa, hay pocos cedidos, pero si los hubiera, por la filosofía que tenemos dentro del vestuario todo seguiría igual porque todos lucharíamos por el mismo objetivo de quedarnos en Primera.

¿Piensa que el equipo haya podido crecer tácticamente con todos estos cambios de sistema?

Cambia mucho de Segunda a Primera. En Segunda a lo mejor teníamos un poco más de protagonismo con el balón y en Primera hay equipos que son realmente buenos y proponen con el balón. Al final hemos tenido que ir adaptándonos y creo que nos ha ayudado. La necesidad te hace adaptarte.

Referente futbolístico "Iniesta me gusta como jugador y persona aunque no tengamos nada que ver en el campo"

¿Rubi le pide algo en particular distinto a lo que ya le pidiera en Segunda?

Creo que en la misma línea. He mejorado un pelín el tema de la concentración defensiva, pero siempre me ha pedido que juegue libre. Dentro del vestuario me pide aspectos defensivos.

¿Quién ha sido su referente futbolístico?

Siendo no realista, Andrés Iniesta. Nunca podré llegar porque es único. Me gusta como jugador y persona aunque no tengamos nada que ver en el campo. Siempre ha sido mi ídolo y referente. También te fijas en jugadores que puedan jugar como tu estilo. Miro a Kovacic cuando juega dentro, en Renato Sanches, en Valverde en el Madrid por su polivalencia y dentro de que cada cual tiene sus cualidades. Me fijo en ese tipo de jugador.

Amor por Almería "Le digo mucho a la gente de aquí que no valoran la suerte que tienen con el sol"

Parece que le gusta conocer los encantos de la provincia y no solo la capital...

Estoy encantado. He pasado de un extremo al otro, de no ver el sol en Manchester a Almería. Le digo mucho a la gente de aquí que no valoran la suerte que tienen con el sol. Cuando hace un buen día te apetece salir y he visitado todo el Cabo de Gata, que me gusta mucho, estoy muy feliz en Almería.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición con vistas a esa permanencia?

De mi parte y de todo el equipo solo quería recabar su apoyo porque la necesitamos en el Estadio y todos juntos vamos a luchar por el objetivo en común.