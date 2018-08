En Pulpí no descartan la vía rápida

El culebrón de la supervivencia del Lorca CF en el Grupo IV de la Segunda División B sigue dando nuevos capítulos. El club lorquino ha cambiado de manos y hay un nuevo proyecto sobre la mesa. Ahora sería, según algunos medios murcianos, un grupo inversor madrileño liderado por Roberto Torres quien dirige la riendas de la entidad. Presumiblemente, los abogados de este grupo están trabajando con la Real Federación Española de Fútbol para intentar que el equipo compita esta temporada en la categoría de bronce, algo que parecía muy complicado hace solamente unos días.

El ente federativo publicó el pasado miércoles una circular en la que inhabilitaba al Lorca FC para competir en Segunda B al no haber pagado en tiempo y forma los 482.000 euros que debe. La Federación daba al club lorquino un plazo de tres días para presentar alegaciones y ayer ese período llegaba a su fin, aunque los letrados de los nuevos dueños del Lorca FC se agarran al artículo 192.4. En el caso de que la deuda hubiese sido con los jugadores, el descenso sería inminente, pero al tratarse de una deuda con la Federación es distinto.

Y mientras los lorquinos apuran su última baza para mantener la categoría, la RFEF ha enviado circulares a los equipos que podrían optar a dicha plaza si finalmente se confirma el descenso. Uno de ellos sería el Atlético Pulpileño, aunque tendrían preferencia sobre los almerienses el Yeclano y el Mar Menor, primero y segundo clasificado la pasada temporada en el Grupo XIII de Tercera. Según ha podido saber este diario, la entidad de Pulpí decidió inscribirse, en principio "por mero trámite", como candidato a quedarse con esa incierta vacante que implicaría el pago de los 482.000 euros. Mariano Muñoz, presidente del Pulpileño, comentaba que "nos llegó la circular y debemos inscribirnos, por si los otros equipos que tienen preferencia finalmente no quieren la plaza, pero me extrañaría mucho que el Lorca no salga en Segunda B".

Sobre la posibilidad real de ver al equipo que dirige Sebas López jugando en la categoría de bronce esta temporada, "es muy difícil". El máximo mandatario de la escuadra de San Miguel admite que "mandamos el documento como que optamos a esa plaza, pero no es seguro porque no tenemos potencial económico para hacerle frente ahora mismo. Tienes que pagar los 482.000 euros más lo que te cueste el equipo. Podríamos si llegara una empresa fuerte. Es difícil, pero bueno, ahí estamos". En Pulpí no cierran la puerta a nada, por lo que estarán muy pendientes a que se haga oficial el lunes si el Lorca FC finalmente se queda en Segunda B, si prosperan las alegaciones, o si esa plaza queda vacante y los aspirantes a la misma están dispuestos a dar un paso adelante.