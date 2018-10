Conflicto entre la dirección del CN Almería y su sección de Fútbol

Un grupo de padres y madres de los jóvenes futbolistas del Club de Natación Almería se ha concentrado esta tarde en la puerta de sus instalaciones de la Vega de Acá para entregar en secretaría un documento dirigido a la Junta Directiva en el que muestran su apoyo a los técnicos de sus hijos, quienes están en huelga desde el pasado 17 de octubre al considerar que la dirección está incumpliendo ciertas promesas, lo que está provocando que los chavales no hayan estado entrenando desde entonces, aunque sí jugaron sus respectivos encuentros ligueros el pasado fin de semana.

Al parecer existe un pulso desde hace tiempo entre la Junta Directiva y la sección de Fútbol, que mueve a varios centenares de críos y cuyos entrenadores ya habrían mostrado su descontento una semanas atrás al no percibir sus correspondientes nóminas en el tiempo previsto, asunto que, en principio, parece que ya se ha solventado. Pero ahí, solo en el tema económico del cuadro técnico, no queda la cosa. Según comentaba para este diario, de forma anónima, uno de los padres presentes en la entrega del escrito esta tarde, "hay descontento general porque no se cumplen las cosas. No es normal que con lo que pagamos los padres al año por tener a nuestros críos aquí, además tengamos que costear todos los desplazamientos, que no haya botellas de agua en los partidos, que los aseos sean insalubres y no se invierta en infraestructuras para la sección de fútbol".

La versión de este padre, secundada por los demás asistentes a la concentración de protesta por la tensa situación en la que se encuentra la sección de Fútbol con respecto a la directiva, se ve reflejada también en la carta que los entrenadores han querido dirigir a los padres, y al propio club, y que han hecho llegar también a este diario:

A/A padres y madres Club Natación Almería:

Resumiendo los acontecimientos que han forzado está situación:Tras la reunión de Junta Directiva del pasado martes día 16 de octubre de 2018, y ante la sigilosa estrategia por parte de sus miembros por forzar la dimisión de nuestro vocal (5 vocales en la sección en los últimos 3 años), nos reconocen su estrategia de:

Retener provocada y conscientemente las nóminas y contratos de todo el cuadro técnico.

Negación por parte de los miembros de la Junta a la contratación del programa del área metodológica de fútbol con el que ya estábamos trabajando.

Forzar a todos los equipos de fútbol 11 a pagar TODOS sus desplazamientos en autobús.

Negar la contratación del fisioterapeuta, el cual ya estaba activo, lo desestiman rotundamente cuando esa figura venía existiendo las últimas temporadas y nos invitan a utilizar un fisioterapeuta que está en el club, pagando todas las consultas semanales en un servicio de pago y negocio donde no existe ni tan siquiera licencia de apertura ni de actividad de ese servicio por parte del club.

Negar la posibilidad de comprar pallets de agua para nuestros deportistas y rivales en los enfrentamientos que nos enfrentamos como equipo local.

Falta de limpieza en vestuarios de la sección de fútbol y su mantenimiento, teniendo que hacer uso de ellos en condiciones higiénicas deplorables y rodeados de cucarachas.

Leve intención por invertir en las infraestructuras de la sección de fútbol (vallado del campo de fútbol 11, pista de fútbol sala, vestuarios…).

Y con la exigencia por parte de la Directiva, de dar una rentabilidad por parte de la sección de fútbol con el número que tenemos actualmente de niñ@s, de unos 15.000€-20.000€; cuando el Club Natación Almería, es una sociedad SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Ante todas estas reivindicaciones y la reunión con la Junta Directiva donde se dieron situaciones por parte de sus miembros de provocación y agresividad, es por todo esto, que, a fecha de hoy, sigamos planteando la situación de dimisión de todo el cuadro técnico.

Firmado por 23 técnicos de los equipos del CN Almería, el escrito deja claro que, de no llegar a entenderse ambas partes y dar una solución a toda esta situación, todos los firmantes estarían dispuestos a dimitir, haciendo que los distintos conjuntos se quedaran sin entrenadores con la competición ya empezada. Sin duda, sería un escenario problemático para el club, sobre todo por la dificultad de buscar un número tan elevado de sustitutos. Por otra parte, muchos padres incluso se están llegando a plantear dar de baja a sus hijos en sus equipos si no se atiende a las exigencias expuestas en el escrito que han entregado hoy con numerosas firmas y que también se adjunta en esta noticia.