¿Qué le pedimos al 2019?

Es la pregunta más repetida cada vez un año agoniza y otro asoma en el horizonte. Como si tuviéramos delante al genio de la lámpara de Aladino presto a concedernos tres deseos, quien más o quien menos tiene ilusiones, proyectos o retos, más o menos elaborados más o menos asequibles, pero eso son, ilusiones.

Lucía, 15 años, estudiante.

Considero que llamarse 2019 en lugar de 2018 no condiciona que debamos tener nuevos sueños, metas o ilusiones; todo ello forma parte de nuestro día a día y por eso no necesitamos pensar en nuevos objetivos. Cuando pensemos que no es un día más sino que queda un día menos, es cuando deberemos plantearnos si merece la pena aquello por lo que luchamos.

Oti, 50 años, farmacéutica.

Le pido sobre todo salud para mis hijos, eso es lo primero. A partir de ahí, me gustaría que el 2019 me ayudara a ser mejor persona, a disfrutar conmigo misma y a tener una vida interior plena que me ayude a cumplir mis sueños. Desearía ser cada día mejor profesional, siempre desde la competencia leal, que mi equipo sea feliz y se sienta tan a gusto que se olviden de que trabajan.

Blanca, 30 años, secretaria.

Me encuentro en un momento de mi vida en el que me siento plena. Estoy en mi tierra junto a los míos. Mi familia es feliz y aunque suene cursi, yo lo soy si ellos lo están. Si este año 2019 es tan bueno como el que acaba, me conformo.

Pedro, 50 años, bombero.

Deseo que empecemos a cambiar el mundo, que disfrutemos de las cosas que nos unen a los demás. Me gustaría seguir haciendo deporte y si es con los amigos, mejor.

Juan Esteban, 45 años, administrativo.

Tras la experiencia vivida este año, le pido al 2019 mucha salud, pues tenerla es tener vida. Me gustaría mantener las ganas y la motivación para frente a las adversidades que se presenten así como conseguir los objetivos propuestos. Dedicarle más tiempo a nuestros familiares y amigos. Me gustaría poder correr mi primera maratón en 2019.

Marimi, 41 años, psicóloga.

Por fin he alcanzado ese momento de paz y bienestar interior donde te sientes feliz con lo que haces, con lo que eres. Al 2019 le pido salud para mi y las personas que me rodean. Le pido poder seguir practicando el deporte que me apasiona, correr y poder arañarle algunos segundos al reloj. Espero encontrar el amor, esa persona con la que compartir y crecer.

Fernando, 46 años, agricultor.

Superarme en mi trabajo. Intentar hacer algo de ejercicio y dejar algunos michelines. Ser mejor padre y marido. Disfrutar más de la familia y amigos.

María Jesús, 45 años, funcionaria.

Deseo ser más valiente para afrontar las dificultades con quien quiera anularte. Que el amor llegue y se instale en mi vida; risas con los que más quiero. Levantarme todos los días con ilusión y acostarme con una sonrisa. Sobre todo quiero ser feliz.

Milagros, 36 años, guardia civil.

Me encantaría ser mejor persona haciendo siempre algo por alguien. Este año tengo mil cosas en la cabeza y espero poder realizarlas.

Ildefonso, 47 años, administrativo.

Bajar de 3 horas 30 en la maratón de Sevilla. Completar el Celtman y seguir disfrutando del deporte con la misma ilusión sin perder la sonrisa.

Homid, 45 años, médico.

Le pido un año lleno de salud. El estar bien te permite hacer deporte lo que da un equilibrio a tu vida. Le pido tranquilidad porque estamos en un mundo cada vez más rápido y no te deja ni pensar. Tener el control de mi vida y disfrutar de cada momento.

Inmaculada, 55 años, ama de casa.

Pido que la Sanidad cuide más sobre todo a los niños enfermos. Me gustaría tener más tiempo para mí.

Elena, 51 años, farmacéutica.

Lo primero es la salud y la energía. Tener una vida sana con gimnasio, pilates y dieta. Disfrutar de amigos y familia.

Pedro, 72 años, maestro jubilado.

Al 2019 le pido salud para los míos y si sobra algo, para mi también. Deseo que se recupere el espíritu de la Navidad, el renacer cada año y dejemos a un lado las compras y el consumismo.

Juani, 52 años, funcionaria.

Correr sin dolor ya que es la mayor de mis pasiones. Ojalá pudiera llegar a una final internacional, poder mejorar mis registros y mi mayor ilusión sería poder correr la final de un relevo internacional junto a mis compañeras.

Laura, 51 años, agricultora.

Salud para la familia, que no falte el trabajo y que mi hija apruebe las oposiciones. Que no haya tanta envidia ni gente mala. Que mis hijas puedan ir solas paseando por donde les parezca.

Manuel, 52 años, médico.

Al 2019 le pido en lo personal mucha salud, amor y felicidad para mi familia y amigos. Que estos sigan cosiderándome como tal ya que la vida nos va enredando entre ocupaciones y horas al teléfono. En lo profesional que vayan bien el mayor número de pacientes y seguir disfrutando de mi profesión como hace 20 años.

Carmen, 54 años, agricultora

Que no falte la salud y que este año me quiera un poquito más. A ver si soy capaz de no abandonar el ejercicio aunque a veces me cueste mucho.

Ana, 40 años, opositora.

Dedicaré el 2019 a estudiar y planificar mi tiempo de modo que me permita convivir y amar a mi familia y amigos y seguir con mis rutinas deportivas. No es fácil ser madre y estudiante pero si los objetivos son claros y alcanzables, con un buen plan se podrán conseguir.

Antonio, 62 años, jubilado.

La salud está delicada. Dinero y amor ya los tengo. La investigación médica es lo que nos queda y puede ayudar a las personas. Me gustaría que mi hijo tuviera la estabilidad laboral que se merece.

Isabel, 47 años, librera.

Mi objetivo es seguir creciendo como persona. Deseo la felicidad de los que me rodean.

Ricardo, 44 años, policía local.

Que no haya más víctimas por siniestros de tráfico.

Rosa, 36 años, periodista.

Al año nuevo le pido salud para disfrutar de la vida; fuerza e ilusión para afrontar nuevos retos. Todo eso multiplicado de forma exponencial para toda la gente que quiero.

Carlota, 30 años, militar.

Pido sentirme en familia, que la gente valore a quien tiene al lado, que sepan el tesoro que hay en casa. Amor propio para que se quieran. Pido mimos del cielo y que nunca me falte su apoyo.

Ana, 45 años. Empresaria.

Le pido al 2019 salud, fuerza y capacidad. Salud para poder tener mucha energía que me permita llevar una vida saludable. Fuerza para poder cumplir nuevos retos y objetivos, motores de mi vida, entre otros. Y capacidad muy necesaria, para poder sobrellevar las dificultades que se presenten.