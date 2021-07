Quillo Márquez recupera el liderato del Open de España XCM

Brillante desempeño de los dos bikers de Primaflor-Mondraker-XSauce en el Maratón Templario de Jerez de los Caballeros, quinta manga del Open de España de larga distancia. José 'Quillo' Márquez (3º) y David Arroyo (4º) destacaron en una carrera muy rápida sobre un recorrido de 75 kilómetros.

Con su tercer lugar, el malagueño se encarama de nuevo al primer puesto de la general de la challenge de bike maratón, su principal objetivo deportivo de la temporada. Quillo defenderá el liderato en las dos pruebas que restan del certamen, ambas en septiembre, el Maratón de Sierra de Cazorla y la Ruta de los Miradores de Las Navas.

José 'Quillo' Márquez: "Ha sido una carrera rápida desde salida. Muy pronto nos marchamos por delante un grupo de unos quince corredores, aunque después se seleccionó a mitad de carrera con sólo cuatro. Sin embargo, hemos seguido apretando y, aunque lo he intentado, no he podido seguir la rueda de los dos mejores, que hoy simplemente iban mejor que yo. Desde ese momento he intentado regular para asegurar el podio y los puntos de la tercera posición para coger el liderato del Open de España. Estoy súper contento con el año que llevo en el equipo, sin ellos todos estos resultados no serían posibles".