Ramazani y Embarba, entre los más regateadores en el inicio liguero

Pese al mal arranque competitivo a nivel de puntuación (solo 1 de 12 posibles) la UD Almería ha hecho cosas positivas en las primeras cuatro jornadas ligueras. Buena muestra de ello es que el equipo dirigido por Vicente Moreno ha colado a dos de sus futbolistas, Largie Ramazani y Adrián Embarba, en la estadística de máximos regateadores del campeonato. Tanto es así que el conjunto rojiblanco es el único que posee a dos efectivos entre las seis primeras posiciones.

El extremo belga, que a las órdenes del técnico valenciano está despuntando en una posición más centrada, como mediapunta o segundo punta, es el segundo que más 'dribling' realiza, acumulando una docena de regates, una suerte en extinción en el fútbol actual, viéndose únicamente superado en la tabla por el granadinista Bryan Zaragoza, que ha completado quince hasta la fecha. Ramazani aparece igualado con el madridista Rodrygo, lo que da una idea del nivel alcanzado.

❤💎 El diamante del @GranadaCF 𝗡𝗢 𝗦𝗘 𝗖𝗔𝗡𝗦𝗔 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗚𝗔𝗧𝗘𝗔𝗥.



🔝💫 ¡@brryann11 es el futbolista de #LALIGAEASPORTS que más fintas ha completado CON ÉXITO en el inicio del campeonato! pic.twitter.com/GKUOdZHNH8 — LALIGA (@LaLiga) September 10, 2023

En tercera posición, compartida con el celtiña Jonathan Bamba, emerge Adrián Embarba, que ha realizado once regates exitosos, uno más que el bético Ayoze Pérez, que completa esta curiosa estadística ofrecida por la LFP. Teniendo en cuenta que cada vez salen menos regateadores natos de las escuelas de fútbol debido a lo encorsetada que está la formación en las bases, todos estos jugadores pueden considerarse ya como 'rara avis' de este deporte.

El desborde se paga y la dirección deportiva de la UDA sabe que en la figura de Largie Ramazani tienen a un diamante en bruto por las circunstancias particulares que rodean al ex del United. En primer lugar porque en su día firmó sin coste alguno procedente del filial de los 'diablos rojos' y, no menos importante, porque solo tiene 22 años de edad. Tal vez por eso la directiva indálica optase finalmente por no traspasarlo en el recién cerrado mercado veraniego, a la espera de que llegue una oferta realmente satisfactoria.

Que el belga aparezca junto a Embarba en la lista habla también de la libertad en el aspecto ofensivo que Moreno está concediéndole a sus hombres para generar ocasiones de gol, si bien solo han podido materializar un tanto por encuentro, los dos tantos logrados por Arribas ante Celta y Real Madrid, la diana de Kaiky en Cádiz y la de Akieme ante los vigueses.