Raúl Guti marea la perdiz y daña su imagen

No cabe duda de que con la campaña que realizó en las filas del Real Zaragoza, pese a no alcanzarle para lograr el ascenso a Primera División, Raúl Guti logró una dimensión importante dentro de la categoría. El futbolista maño atesora una calidad indiscutible y este parece haber sido el año de su explosión deportiva, por lo que es lógico que quiera buscar metas más ambiciosas, teniendo en cuenta además que en La Romareda no atraviesan por su mejor momento económico.

En esa coyuntura el Almería vio la posibilidad de hacerse con un jugador diferencial y presentó una ambiciosa oferta que hasta la fecha no ha sido igualada por ningún equipo de superior categoría. Eibar, Levante, Valencia, Granada o Betis han mostrado interés por el zaragocista, pero ninguno ha puesto sobre la mesa los 4'5 millones de euros fijos y 1'5 por objetivos que ofrece el conjunto indálico, además de un porcentaje de la plusvalía del futbolista en caso de futuro traspaso.

Ni siquiera el Elche, que en las últimas horas ha asomado como último interesado en hacerse con sus servicios, alcanza en lo económico a la propuesta rojiblanca. Los ilicitanos han ofrecido 4 millones de euros y, según publica la prensa zaragozana, los incentivos que ofrece serían también menores que los del Almería, pero juega con la baza de que Guti prioriza jugar en Primera, algo natural en quien quiere escalar deportivamente.

Su cláusula de rescisión asciende a 10 millones de euros pero, conscientes de que nadie la abonaría, el Zaragoza lo tasó en 6 y, como queda dicho, el Almería es el único capaz de llegar a esas cifras incluyendo todas las variables de la operación. Dicho esto es hora de que el propio Guti se pronuncie y deje a un lado la ambigüedad de que su agente lo guíe por una senda que está empezando a dañar su propia imagen.

No pocos seguidores rojiblancos empiezan a desilusionarse al comprobar que no acaba de decidirse y en Zaragoza, se vaya a donde se vaya, siempre habrá una parte de su masa social que lo considerará un 'traidor' a los colores. Convendría que no se dejase manejar más cual marioneta y decidiera qué es lo mejor para su futuro, si quedarse en el Zaragoza con todas las consecuencias, firmar por un recién ascendido como el Elche que no tiene claro el proyecto con la nueva propiedad o aceptar la propuesta del Almería, que casi cuadruplica sus actuales emolumentos, y que también le da la posibilidad de jugar en la máxima categoría el curso que viene si se lo gana en el campo. La pelota está en su tejado.