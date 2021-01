Reparto de puntos en el arranque de la segunda vuelta para el BM Roquetas

El sábado volvía la competición oficial al Infanta Cristina. Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería, quinto clasificado, disputaría su primer encuentro de este 2021 recibiendo al siempre difícil Soliss BM Pozuelo de Calatrava, cuarto clasificado, en el arranque de la segunda vuelta de la División de Honor Plata femenina.

Con estos antecedentes daba comienzo el duelo entre roqueteras y manchegas, donde el intercambio de roles y de dominio sería la tónica durante todo el encuentro. Tras un inicio muy igualado, las de Pozuelo consiguieron abrir brecha a partir del minuto 15, alcanzando una renta de 4 goles, que dejaría en sequía goleadora a las rojillas hasta el minuto 23, donde el resultado reflejado en el electrónico era de 7-11. Mucho daño estaban haciendo las manchegas a una defensa local que se veía superada en uno contra uno con facilidad, complicando la llegada de las ayudas y dando opción de continuidad hacia los pivotes.

Fue a partir de ahí cuando las de Roquetas de Mar abrieron la defensa y consiguieron enmendar los minutos sin ver portería, llegando al final de los primeros 30 minutos con un ajustado marcador de 12-13 que dejaba muy abierta la segunda mitad.

Tras el descanso la historia del partido no iba a cambiar mucho. El intercambio de golpes fue constante, sin bajar de intensidad y llegando al minuto 50 con empate a 20. Ambos equipos no dejaron de mostrar sus armas ofensivas durante toda la segunda parte, siendo decisiva las actuaciones de ambas guardametas.

Fue en el minuto 55, con un 22-23 en el marcador, cuando las rojillas realizaron 3 buenas defensas y un parcial 3-0, consiguiendo romper el partido a su favor con un 25-23 a falta de 2 minutos. Pero una exclusión del equipo roquetero a falta de 50 segundos hizo poner toda la carne en el asador, y un final de infarto tras empatar Pozuelo a 25. Fueron las locales las que consiguieron a falta de 15 segundo un gol que parecía adjudicarse el partido con una jugadora menos. Pero las de Pozuelo no iban a tirar la toalla y aprovechando un despiste de las locales en el cambio para que saliese la portera, aprovecharon para lanzar desde saque de centro y sentenciar el choque en tablas con el 26-26 definitivo.

Tras el encuentro, el entrenador rojillo Agustín Collado se declaraba estar contento por seguir manteniendo el cartel de invictos en casa, pero sabiendo que no han realizado un partido completo. "Ha sido un partido de tu a tu ante un gran rival. Salvando las diferencias, hoy hemos competido ante un equipo muy similar al nuestro en cuanto a sistema de juego y características de las plantillas. Nos hicieron mucho daño con sus pivotes abiertos y en los 1x1 que fuimos incapaces de defender, nos falto un punto en este aspecto defensivo para complicarles las cosas al rival. Estoy contento por que no bajamos los brazos hasta el final, pero con sensación agridulce, ya que tuvimos la victoria en nuestras manos y no supimos aprovechar. Aprenderemos de ello y seguiremos en la lucha por encontrar nuestra mejor versión".

Por su parte, el segundo al mando, Jose Miguel Ferrón admitió que las bajas de jugadoras como María Hernandez, Marta Álamo y Sonia Fuentes hicieron mermar las constantes alternativas y variabilidad que puede tener el equipo con su plantilla al completo. "Sacamos 1 punto ante un rival directo, el partido ha sido un intercambio de golpes constante y acariciamos la victoria. Debemos seguir trabajando por mejorar los resultados de la primera vuelta, seguir ayudando a que el equipo y el grupo crezca y luchar por dan un pasito mas en la clasificación. Estas semanas de inicio de la segunda vuelta serán muy importantes de cara a lo que queremos conseguir hasta final de temporada".

Y es que Senator Hotels BM Roquetas Bahía de Almería, que mantiene la quinta posición, afronta una nueva semana cargadas de hambre por que llegue el siguiente encuentro ante el Core Global CB Parla. Las de Agus Collado y José Miguel Ferrón viajarán a tierras madrileñas para la disputa de la decimoquinta jornada de la División de Honor Plata Femenina este próximo sabado 23 a las 17:00h.