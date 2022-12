El Rey Baltasar recompensa el amor de Moisés Cézar hacia Almería

Cuando llegó por primera vez a Almería era 2015. Lo presentó Manolo Berenguel junto a Manuel Parres y Juanmi González, otros dos fichajes del proyecto que culminó la mejor temporada del club. Desde ese día hasta el ruido del Moisés Ruiz al conquistar la triple corona, pasaron unos meses de pura felicidad para el gigante brasileño. A través de ellos quedó enamorado de la ciudad y de sus gentes. Moisés Cézar pasó a ser un almeriense más por convicción, un amante confeso de esta tierra de la que siempre, incluso viviendo fuera, ha hablado maravillas, pensando en que algún año volvería. Su conexión íntima con Almería llega ahora al nivel máximo.

Tan es así como que ha sido designado emisario del Rey Baltasar en la Cabalgata de los Reyes Magos de 2023, un máximo honor que simplemente recompensa el vínculo que él mismo estableció y que es inquebrantable. El central brasileño, pura simpatía y empatía, se ha tomado muy en serio su misión, "todos los niños y todos los adultos que se hayan portado bien van a tener su caramelito", aunque se ría cuando lo dice, sabiendo valorar una celebración que precisamente conoció en Almería en su primera etapa en el club. Se ha mostrado agradecido, "muchísimo", tanto al Ayuntamiento como a la alcaldesa "por depositar una responsabilidad tan importante a mí", asegura de modo textual para acto seguido prometer que de su parte va a "poner todo para que sea un día maravilloso".

Su deseo es que "se recuerde siempre cómo fue por cada niño y cada persona de Almería", feliz de haber aceptado el encargo. Ha confesado que de primeras no tuvo muy claro si hacerlo o no. Quien lo conoce sabe de su timidez, pero afortunadamente ha sido capaz de vencerla para ser parte de una noche mágica: "Cuando Manolo Berenguel me lo comentó no quería porque me daba vergüenza y no sabía cómo proceder, pero me transmitieron desde el ayuntamiento mucha confianza y mucha tranquilidad". Recibió el lunes su Corona Real y el encargo de llenar de ilusión las calles y hogares.

La misión la desarrollará junto a José Mercé, una estrella internacional de la canción, y Pepito Rueda, presidente de ASOAL, a los que el jugador de Unicaja Costa de Almería valora como se merecen: "Me siento un privilegiado por estar al lado de dos personas así, un cantante tan reconocido y un hombre tan comprometido que lleva a cabo una inclusión social grandísima".