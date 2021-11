Roberto Aguilar y Daniel de la Serna ganan el III Trofeo Sol de Portocarrero del Club de Mar

Esta vez el deseado viento le ha jugado una mala pasada. La fuerza del mismo ha provocado que sólo se haya podido celebrar una de las nueve regatas previstas en el III Trofeo Sol de Portocarrero Sailingsyr Clase Optimist, valedero para la Copa de Andalucía, del 30 de octubre al 1 de noviembre. En la mañana de ayer lunes, bien temprano, a las 8.30 horas, han podido salir a navegar los participantes en la categoría sub 16, y los resultados han sido los que han subido a la clasificación general. En sub 13 no han tenido ni siquiera esa suerte. Imprevistos que suceden en los deportes que se practican al aire libre.

Un total de 240 participantes, niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y 16 años, procedentes de toda España han participado en la importante prueba organizada por el Club de Mar y ayer, pasadas las 13 horas, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, junto a directivos del Club de Mar, entregó los premios.

La competición sub 16 dividió a los participantes en dos regatas y al no haber más pruebas ha habido dos ganadores, los primeros en cada manga. De esta manera los triunfadores del III Trofeo Sol de Portocarrero en la clase Óptimist han sido Roberto Aguilar Medina (club náutico de Benalmádena) y Daniel de la Serna Gil (club náutico Benalmádena). Segundos, Pablo Fernández Sánchez (club náutico Puerto Sherry) y Adriana Serra García (club náutico de Punta Umbría), a la vez la ganadora en categoría femenina. Terceros, Elsa Rodado Lozano (club náutico Mar Menor) y Daniel Espejo Garavski (del Club de Mar de Almería).

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “el Club de Mar es una entidad deportiva comprometida con nuestra ciudad, que fomenta la práctica náutica y organiza competiciones de máximo nivel como en este caso. El viento ha jugado una mala pasada, pero también ha permitido a jóvenes de diferentes provincias que convivan y compartan su pasión por la vela. Felicidades una vez más al Club de Mar”.