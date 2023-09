Robertone: "Tarde o temprano tendremos recompensa"

Las salidas de Rodrigo Ely y Srdjan Babic, así como la suplencia de Fernando Martínez, han convertido a Lucas Robertone en el capitán de facto del vestuario sobre el terreno de juego y también en una de las voces autorizadas del vestuario para hablar en las siempre difíciles etapas de crisis de resultados, cuando nada de lo trabajado acaba de traducirse en puntos. El medio argentino tiene la ventaja de saberse uno de los más destacados en este improductivo inicio liguero y espera que pronto puedan revertir esta delicada situación, con el Valencia como siguiente piedra de toque para abrochar, esta vez sí, la primera victoria del curso.

¿Cómo está el vestuario en el aspecto anímico?

A pesar de llevar un punto, el equipo mentalmente está bien porque tal y como se dieron las cosas en los partidos, creemos que es el camino correcto. Los resultados o esa pizca de suerte no nos están ayudando, pero hay que seguir intentándolo por este camino. En el campo estamos haciendo las cosas bien y tarde o temprano tendremos la recompensa.

¿Es sencillo recuperarse del palo de Villarreal?

Cuando tienes golpes así de duros, lo mejor es tratar de dejarlos atrás lo antes posible. El míster hace bien en tratar el análisis del partido el primer día de la semana y ya tratar de pasar página y pensar en lo que viene. Será un partido duro y difícil, habrá que trabajarlo mucho.

¿Las sensaciones siguen siendo buenas pese a los resultados?

Si sacamos los resultados, en cuanto a juego, grupo y semanas de trabajo, veo bien al equipo. Se ve reflejado en el campo. Pero al final, quieras o no, lo más importante es el resultado, que es lo que nos está condenando.

¿Qué ocurre en la zona de definición?

Son rachas que todos los equipos tienen. A nosotros nos está tocando ahora en el inicio de Liga. La temporada pasada éramos de los más eficaces en ese sentido. Ahora nos está tocando arrancar así. Mientras más situaciones generemos, más oportunidades vamos a tener para convertir. Hemos marcado en cuatro de cinco partidos, pero también hemos encajado y eso es lo que nos está condenando.

¿Qué les ha pedido Vicente Moreno en este aspecto?

Hace hincapié en hacer trabajo de definición. Hay semanas que van para adentro en los entrenamientos y en los partidos no, y viceversa. Son rachas. Nos está tocando ahora y analizándolo bien, prefiero que sea ahora y no al final. Pero lógicamente necesitamos empezar a sumar y meter goles.

El sábado (21:00) reciben la visita de un renacido Valencia. ¿Le sorprende su rendimiento?

He visto algunos partidos, no todos. Hay una diferencia al actual Valencia respecto al de la pasada temporada. Se refleja en los puntos que lleva. El último partido le ha ganado al Atlético, van a venir con confianza. Nosotros tenemos que demostrar que el grupo está fuerte, unido y que tiene todas las ganas para salir de esta situación.

La afición rojiblanca ya alude a la sombra del Elche. También están los ejemplos positivos del Cádiz o del Sevilla. ¿Hablan de estos temas en el vestuario?

No. El tema puntos lógicamente prefieres sacarlos lo antes posible y tener una regularidad durante la temporada. Es lo lógico. La temporada pasada ocurría que perdíamos fuera y ganábamos en casa, muchos estaban disconformes con eso. Pero si eso te lleva a cumplir tu objetivo, a nosotros en el equipo nos da un poco igual mientras cumplamos ese objetivo. Lógicamente es distinto a tener una regularidad. Ojalá que esta racha se termine pronto para tener tranquilidad.

¿Se siente uno de los centrocampistas más infravalorados de la categoría?

No sé si soy infravalorado o no. Trato de seguir haciendo las cosas como hasta ahora, superándome día a día en el campo y ayudar al equipo. Evidentemente uno no es tonto y sé que estoy haciendo las cosas bien porque lo siento dentro del campo, más allá de lo que se pueda hablar fuera. Trato de hacerlo lo mejor posible y lo que se hable fuera se lo dejo a ustedes.

¿En qué posición de la media se encuentra más cómodo?

No tengo una, quiero en el centro del campo, ya sea de mediocentro o de interior si se juega así. Cualquier posición por el centro del campo. Estoy para lo que necesite el equipo.

El pasado curso estuvo entre los cinco mejores asistentes de la Liga. ¿Qué objetivos personales se marca para la actual?

No me trazo muchos en cuanto a números de estadísticas. Quiero superarme día a día en cuanto al rendimiento dentro del campo. Eso es importante y a su vez ayuda de lo que le pueda aportar al equipo. No tengo objetivos a largo plazo porque esto es muy día a día.

¿Sigue soñando con la llamada de Scaloni para la 'albiceleste'?

Sí, lógicamente. Últimamente me preguntan mucho por eso. Trato de mantener la calma. Vengo haciendo las cosas bien, sé que estoy en un país que es campeón del mundo y que no es nada fácil, es un proyecto largo. Tengo que mantener mi rendimiento de los últimos dos años, superándolo para tener más posibilidades de que llegue esa primera convocatoria.