Robertone: "Si te duermes un poco, te quedas abajo"

Lucas Robertone, que cayó lesionado muscularmente en el choque ante el Mirandés y se ha perdido tres partidos en el proceso de recuperación (Fuenlabrada, Zaragoza y Lugo), espera dejar atrás ya los problemas (es la segunda del curso) y que pueda tener la continuidad necesaria en la recta final del campeonato, donde el equipo se juega el ansiado ascenso de categoría.

Lo primero de todo, ¿qué tal está el físico?

Estoy feliz por volver a entrenar con el grupo. Es un tiempo difícil el que se pasa en las lesiones por entrenar aparte, pero por suerte ya pasó y espero poder ayudar a mis compañeros.

¿Está acusando mucho esa falta de continuidad?

Parece que cuando mejor estoy y con más confianza y nivel aparecen estas lesiones que no me dejan tener más continuidad y mantenerla. Son cosas del fútbol, nunca he tenido lesiones musculares y me tocaron todas juntas. Hay que mirar adelante y espero poder estar todo lo que resta de la temporada.

¿Cómo valora la visita a Tenerife?

No sé si será un partido más, en lo anímico va a ser muy fuerte, el que salga victorioso, si no es empate, será un empuje grande para lo que reste.

A partir de ahora cada partido será un examen.

En estas instancias todos los años los equipos pelean por algo y los partidos serán muy duros, por lo que costará mucho ganar, no solo a nosotros. Cuando los resultados no sean los esperados como ante el Lugo hay que estar tanquilos de la cabeza y seguir trabajando porque si te duermes un poco, te quedas abajo.

¿Hay ahora más miedo a perder?

Tratamos de respetar a todos los rivales por igual, haciendo nuestro juego ante cualquiera, en casa y fuera. Es un partido más especial por cómo venimos en la tabla de posiciones, pero no tenemos que dejar de hacer lo que hicimos porque nos ha llevado donde estamos.

Es curioso que el Tenerife llegue sin presión tras su remontada y pese a ser cuarto.

En el caso de que ganemos ellos quedan lejos de la pelea, pero tendrán que pensarlo. Nosotros nos centramos en nuestro trabajo.

¿Qué piensa de la igualdad que hay en la cabeza de la tabla?

Estamos tres o cuatro equipos manteniendo una regularidad muy alta para la sumatoria de puntos que llevamos en una categoría tan competitiva. No es fácil. El año pasado Mallorca y Espanyol se distanciaron más, pero este año también hay buenos equipos.

Al próximo rival también le gusta tener el balón...

Jugando en casa tendrán más necesidad de salir a buscar el partido y, si sabemos mantener la calma, con la confianza de los de arriba, podemos hacer mucho peligro.

¿Es ahora también importante que el carácter no juegue malas pasadas?

Es difícil de controlar también. Yo tengo mucho y en alguna jugada no lo piensas. Ahí está el trabajo del equipo para saber llevarlo y no quedarnos con un hombre menos. Un poco de carácter siempre hay que tenerlo.

¿Será un hándicap que Eibar y Valladolid jueguen antes?

No nos tiene que cambiar jugar antes o después. Ahora toca después y tenemos que intentar sacar los 3 puntos, ya veremos lo que hagan los demás.

El Assy pronosticó para el ascenso directo al menos entre 79 y 82 puntos.

Hasta el momento hay equipos que han sacado muchos puntos, pero estas 11 fechas van a ser un torneo aparte.

¿Cuánto le ha sorprendido la Segunda División?

La verdad que no la esperaba así, sabía que era competitiva, pero sorprende a quienes venimos de Sudamérica. Este año estamos con mucha confianza al anterior, comparando creo que hay más y también más fuerza.

¿Cómo sienta cuajar partidos notables y que solo sumen un punto?

Fueron muy buenos y sabemos que si jugamos así lo que resta creo y espero que lleguen más positivos que negativos.

¿Alguna clave para ganar en el Heliodoro Rodríguez López?

Puede estar en los detalles muy pequeños, en estar concentrados y cometer los menores errores posibles. Así como nosotros tenemos a los delanteros enrachados, ellos tienen buen potencial en ataque y quien mantenga ese orden y esté más concentrado se llevará el partido.

¿Qué tal los dos nuevos centrales en pleno mes de marzo?

Vienen por diez partidos, pero así como en pretemporada llegaron jugadores nuevos, ahora hay que adaptarlos lo más rápido posible y también nosotros a ellos.

¿Sueña con el ascenso?

Desde el año pasado que llegué acá es mi principal objetivo y el de todo el equipo. Ojalá que se nos pueda dar y tengamos un poco de suerte también para estar todos donde queremos.