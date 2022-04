Rogelio Buceta, comisario almeriense, al Giro de Italia

El ciclismo almeriense estará representado en la próxima edición del Giro de Italia, que se celebra del 6 al 29 de mayo, a través del comisario élite Rogelio Buceta Otero, quien participará como comisario en moto en la que será su segunda gran vuelta, después de haber estado presente ya, por dos ocasiones, en la Vuelta Ciclista a España.

Buceta participará en la gran vuelta italiana por etapas gracias a un intercambio bilateral entre las federaciones nacionales de España e Italia, por las cuales la Vuelta cede una plaza a un comisario italiano y el Giro hace lo propio con un comisario español, que en este caso ha sido el árbitro de origen gallego pero afincado desde hace 17 años en la provincia almeriense: “soy un almeriense de adopción”, relata.

Con dos Vueltas a España y presencias además en Vueltas a Andalucía, Clásicas, Campeonatos de España de profesionales y Juegos Mediterráneos, entre muchas otras pruebas de primer nivel, Rogelio Buceta cerrará con su presencia en el Giro de Italia una primera parte del año en la que ha tomado parte de muchas de las principales carreras que se han llevado a cabo: “un calendario bastante bueno” que le ha llevado a la Vuelta a Valencia UCI de féminas, la Vuelta a Murcia de profesionales, la Clásica de Jaén o la propia Vuelta a Andalucía. Además de eso, ha arbitrado en muchas otras pruebas que se han celebrado dentro del territorio andaluz.

Comisario desde hace más de 20 años, comenzó como aspirante hasta llegar a comisario élite, categoría previa a la de internacional en la que se encuentra ahora mismo, a pesar de haber arbitrado ya en pruebas internacionales como las ya referidas.

Al mismo tiempo, es coordinador de los árbitros en la provincia de Almería, siendo esta, con 17 efectivos, la que más árbitros tiene en toda Andalucía. “Entre todos estamos colaborando en apostar por el ciclismo almeriense, y tanto organizadores como desde el comité arbitral estamos trabajando muy duro junto con la delegación provincial para que el ciclismo vaya creciendo; poco a poco lo estamos consiguiendo y yo estoy contento de aportar mi granito de arena”, apunta el que también es formador de árbitros a nivel autonómico.

A sus alumnos ya les ha dicho que se tomará el mes de mayo ‘libre’. Rogelio es profesor de Educación Física en el instituto de Dalías desde hace quince años. “Estoy muy contento porque tengo el apoyo del equipo directivo y de la Consejería de Educación para poder asistir a esas pruebas, siempre me lo pone fácil y es algo que agradezco”, apunta Buceta, quien afirma que los estudiantes “siempre reaccionan con sorpresa; les he dicho que en mayo me voy al Giro de Italia y ellos se sorprenden y se sienten orgullosos”.

El próximo martes 3 de mayo, Rogelio Buceta viajará a Madrid y desde allí volará a Budapest (Hungría) el día 4. Este año, las tres primeras etapas del Giro de Italia, una contrarreloj individual y dos etapas en línea, se correrán en suelo húngaro. Desde allí, el pelotón volará a Sicilia, donde ya sí comenzará a recorrer el territorio italiano hasta su finalización en Verona.