Romera: "Tenemos que ir todos a una, tanto LFP como Sanidad"

Apenas una semana para retomar los entrenamientos...

Sí, queda nada para volver a los entrenamientos individuales. Creo que hoy se reúne el CSD con LaLiga y puede que tengamos una fecha un poco más exacta. Va a variar poco. Entre este fin de semana y la semana que viene nos irán haciendo los test y, si todo sale bien, a las 48 horas podremos empezar los entrenamientos individuales.

¿Es optimista o siente respeto al regresar?

Veo que damos un primer paso para volver a la normalidad, entre comillas. Lo valoro mucho. Todo el mundo tiene ganas de que vuelva la normalidad al país y los futbolistas no somos una excepción. Sí que es verdad que en esta primera fase de entrenamientos individuales no veo tanto riesgo porque al final es una sesión individual y no vas a tener contacto con los compañeros. El riesgo vendrá más adelante, cuando ya empecemos a entrenar normal. Esperemos que para entonces el número de casos sea mucho más pequeño y los riesgos, menores.

¿Tienen una fecha concreta para los futbolistas que están fuera, casos de Darwin y Appiah?

No, pero ayer estuvimos comentando que va a ser esta semana que entra. Tendremos que estar con los bártulos ya preparados para ir a hacernos las pruebas. Entre hoy y mañana lo sabremos.

Kaptoum dijo que no podía poner la mano en el fuego de que de se pudiese saltar alguna recomendación de manera inconsciente...

Va a ser complicado, pero hay que ser consciente de que hay que evitar acercarse a los compañeros, sobre todo, al principio, hasta que hagan la prueba que dé negativo. Llevamos muchos días en casa desesperados para poder salir. Ahora que empieza a salir la luz hay que ser responsables, tratando de evitar el contacto. Esperemos que todo el mundo esté bien y una vez que todos pasemos las pruebas, ya veremos.

Son futbolistas, pero también profesionales, con sus derechos laborales...

La mejor manera de expresar nuestras ideas y que luego no se haga algo que no pensamos es directamente responder en entrevistas y decir lo que uno piensa. La gente habla y dice cosas en las que la mayoría de futbolistas no estamos de acuerdo. No las compartimos y la mejor manera es decirlas abiertamente y sin tapujos.

Parecen haber alzado la voz contra las presiones de la LFP.

Nosotros somos los primeros que queremos que se termine la competición en el terreno de juego, que se acabe jugando, que el fútbol sea justo y que se tome una decisión deportiva, no fuera del deporte. Si no se termina, va a ser injusto se tome la decisión que se tome, haya o no ascensos, descensos, campeones... Va a ser injusto por una o por otra parte y la única manera de hacerlo justo es que se termine. Dicho esto, tiene que haber un mínimo de seguridad y que se oiga nuestra voz. Poco a poco se ha ido haciendo caso de lo que los futbolistas pedimos: seguridad. Tenemos que ir todos a una, tanto LaLiga como Sanidad.

Dice Rakitic que asume el riesgo de jugar y que hay que devolverle a la sociedad todo lo que le ha dado.

Al final todo el mundo va a tener riesgo. Una vez volvamos, esto no va a ser cero, el virus no va a desaparecer y el riesgo existirá. A partir de ahí, el futbolista tiene que ser profesional, debe trabajar y también asumir el riesgo como cualquier persona de la sociedad. El mismo, no más. Pedirle a las instituciones que protejan, pero también tener la responsabilidad que tienen otras personas. Hay que asumir riesgos como cualquier otro trabajador.

¿Ha cogido peso estos días?

He tenido un poco de restricciones a la hora de comer. Poco a poco vas cogiendo ideas de internet, viendo qué se puede hacer y teniendo ideas que antes no teníaS, utilizando cosas de la casa que en la vida podías imaginarte que ibas a usarlas para hacer deporte. Vas modificando todo para entrenar.

¿Qué es lo más raro que ha usado para intentar hacer pesas?

Lo típico de la cuarentena, como son las garrafas de agua o el palo de la escoba para hacerte las pesas. Lo más raro ha sido coger a mi hijo y mientras estoy haciendo abdominales, me golpeaba porque le encanta luchar y así mientras hago el ejercicio me da un golpe en el estómago, trabajando los abdominales. Me viene bien porque mata el tiempo y a él le encanta. La hora de hacer ejercicio le gusta mucho. Está todo el día esperando que llegue ese momento, poniéndose la ropa y a sudar. Dice que se va a poner fuerte y que va a crecer mucho.

¿Cómo fue el primer día que salieron a la calle?

Raro, la verdad. Pensaba que iba a tener muchas más ganas de salir a la calle, pero tampoco se moría de ganas por salir. Estábamos jugando y cuando le dije de salir a la calle, me contestó que no, que estaba jugando y que no quería. Se ha acostumbrado y no lo echaba de menos. Una vez que salió, se lo pasó pipa y veía niños y decía que quería jugar con ellos, pero eso no se podía hacer. Ha sido un poco raro.

A los más grandes también les vienen bien dejar la videoconsola...

El mundo tecnológico nos quita disfrutar de muchas cosas muy buenas que teníamos en la infancia. Intento con mi hijo que eso no lo pierda, que deje de lado la tecnología porque va a tener tiempo de sobra. Después no hay tiempo de volver a atrás, a la infancia de estar fuera, guarrear, jugar, estar fuera, mancharse, llorar, caerse y levantarse.

¿Tiene pensado qué va a hacer el sábado, que ya se puede hacer deporte?

Tengo muchas ganas porque en casa puedes trabajar de muchas maneras, pero no puedes correr o esprintar. Bueno, correr sí, si tienes la cinta. Pero un esprint de ir y volver como en un partido no. Es algo que en tu casa no puedes hacerlo a no ser que tengas una casa gigante o un jardín enorme. Tengo ganas de que digan de qué manera pueden salir. Aquí cerca tengo una zona de montaña, en la que no habrá gente corriendo y entrenaré ahí. Quiero hacer ya de manera más específica la carrera.

Incluso ya ha salido el sol y se ha quitado el viento...

En mi caso ha sido bueno que no hubiese buen tiempo porque si encima veo sol y hace buen clima, aún me apetece más salir a la calle. Veía los días feos y al menos daba pereza salir a la calle. Aunque es verdad que el clima afecta al estado anímico y veías el día y te ponías peor, diciendo 'vaya mierda, esto no puede ser'. Esperemos que ahora que podemos salir que haga buen tiempo. En Almería es la bomba.