Romera: "Hay una gran competencia y nadie tiene el puesto asegurado"

José Romera fue una de las revelaciones en Segunda del curso pasado. Tras varios años en el fútbol centroeuropeo (vivió experiencias en Chequia y Rumanía), casi se le había perdido la pista en España, pero su gran campaña le sirvió para renovar por dos temporadas más antes de que Turki Al-Sheikh aterrizase en la propiedad del club.

A las órdenes del luso Pedro Emanuel el lateral diestro valenciano mantuvo la titularidad, cumpliendo como siempre e incluso aportando en ataque, marcando un gol este curso en Las Palmas. Pero tras empatar en Alcorcón se perdió su rastro en las alineaciones en beneficio de Balliu, algo que el jugador achaca a la gran competencia que hay en el plantel: "Hay una gran competencia este año y nadie tiene el puesto asegurado. Trabajo para ganarme otra vez la titularidad y cada uno para sí mismo y hacer más fuerte al grupo sin que nadie se relaje. Soy un jugador que intenta estar siempre al 100%, preparado para que el míster me ponga y trabajo para estar preparado cuando al equipo le haga falta".

Con más proyección defensiva que ofensiva, Romera no cree que esa condición le penalice a los ojos de Guti, que en Fuenlabrada medita contar con Corpas en el lateral por la sanción de Balliu: "Yo entreno y hago mi papel y la función que me pide el entrenador lo mejor posible y es el míster el que debe decidir. La plantilla está muy igualada y se hace cada vez más grande para dar muchas alegrías en el futuro".

Veterano en estas lides, Romera ensalza la labor de Guti, que desde su llegada ha conseguido reactivar al equipo con tres victorias y dos empates en cinco partidos, sin olvidar la etapa anterior: "El entrenador quiere gente comprometida que acepte el rol que en cada momento necesita el equipo, amoldándose a cada momento del juego para saber cuándo hay que defender y atacar o hacer el campo grande. Hay que escuchar al míster e intentar reflejarlo en el campo. Con anterioridad el equipo ya trabajaba bien, era cuestión de que llegaran los resultados, estamos encadenando varias victorias seguidas que nos tienen que ayudar y dar confianza, pero sin bajar los brazos para no volver a la senda del empate. Queremos seguir ganando".

Cuestionado sobre si el equipo sufre más atrás ahora que ve gol con mayor facilidad, Romera dice que es una cuestión sobre la que se trabaja para corregirse en los entrenamientos: "No creo que al equipo le hagan más oportunidades en contra antes que ahora. Está trabajando bien, se encaja más pero ahora convertimos más también. Toca que cada uno ponga más de su parte, pero no es un problema de sistema ni de modelo de juego.Trabajamos para que aunque dejemos espacios a la espalda no nos causen peligro y podamos mantener la portería a cero. Se crea más y se marca más al llevar el peso del partido y dejas más espacio, eso hay que asumirlo, pero se trabaja bien defensivamente".

El domingo toca visitar al conjunto revelación del presente curso, un Fuenlabrada que figura cuarto igualado con el Girona, a solo tres puntos de los rojiblancos y de cuyos peligros advierte Romera: "Estamos en un gran momento de forma que debe servirnos para aspirar a más. Miro poco la clasificación pero intento mirar al próximo rival, un Fuenlabrada que lanza muchos centros y acumula mucha gente en el área. La clasificación hoy es una anécdota positiva a valorar. El Fuenlabrada es muy agresivo, disputa cada balón y está en un gran momento de forma. Su gente y ellos nos van a apretar porque se arriman si nos ganan. Habrá balones aéreos, jugadas divididas y duelos. Habrá que salir con el cuchillo entre los dientes".