Rubi: "Acepto el punto, pero no me sabe a gloria"

Punto amargo: "Tengo que aceptar el punto, pero no me sabe a gloria porque ellos han hecho un trabajo defensivo fantástico, pero en situaciones de marcar gol ha habido bastante diferencia en una y otra portería".

Análisis general: "La primera parte me ha gustado mucho, no solo es una ocasión de gol, sino un balón al palo, con falta de maldad en los metros finales, pero controlado. El inicio de la segunda me ha gustado y el tramo final no tanto con Joaquín de delantero y las contras. Hemos buscado cosas para el gol, pero no ha habido manera de abrir esa lata".

Rivales encerrados: "Ya lo hizo el Burgos, cada vez más los equipos aquí en casa van a exponer menos. Por un lado es bueno porque sabes que tendrás más situaciones de gol que el rival porque te amenaza poco, pero hay que mejorar el ataque a esas defensas tan organizadas".

Contragolpes peligrosos: "El partido estaba abierto antes de los cambios y cuando hemos metido a Robles en el campo se han acabado los contraataques. Appiah se ha entonado al final y al principio le ha costado. Las contras las hemos cerrado con los cambios. Con pelota no hemos estado muy bien. No es el mejor partido en la segunda parte pero es difícil atacar a equipos tan ordenados con jugadores experimentados, es mi punto de vista".

Penalti fallado: "Uno puede estar toda la semana bien y llegar al partido y fallar un penalti. Los jugadores están designados, hay dos como números 1 y ellos tenían que hablar. Ramazani si está en el campo va por delante de todos. Se lo han hecho a Sadiq y era una oportunidad buena para marcar y ganar en autoestima que no hemos aprovechado. Sadiq ha mejorado los penaltis en los entrenamientos pero no lanzándolos así, sino de otra manera, eso me ha dejado un poco triste".

Sin suerte: "Un punto más y optimismo a raudales porque estamos en una situación privilegiado. Hoy nos ha faltado un pelín de fortuna que otras veces sí hemos tenido".

Responsabilidad en el penalti: "Todo lo que pasa lo tomo como responsabilidad mía. Me ha sabido mal porque era una situación bonita para que Sadiq marcase su octavo gol y ponernos 1-0, pero estamos juntos para lo bueno, regular y malo y a muerte con mi delantero centro".

Aforo: "Tenéis más experiencia que yo en la ciudad de hasta dónde está el tope de que venga la gente, si el horario por los comercios abiertos... No sé si favorece más las 8 que las 6, pero soy incapaz de responder. Intentaré que acabe la temporada siendo una fiesta".

Copa en Águilas: "Creo que es una eliminatoria copera muy bonita, el ex presidente de la UDA ha estado mucho tiempo aquí y tiene una parte del corazón aquí porque siente muy suyo este club. Será bonito jugar contra el Águilas e independientemente del once queremos pasar de ronda".