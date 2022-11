Rubi: "En el Camp Nou o partido perfecto o venimos de vacío"

Joan Frances Ferrer Sicilia 'Rubi' retorna al Camp Nou casi una década después de que trabajase en la entidad azulgrana de la mano del malogrado Tito Vilanova, que lo incorporó en su staff técnico junto a Jaume Torras, su mano derecha en la actualidad en la UD Almería.

El preparador de Vilassar de Mar espera ser el primer técnico rojiblanco en puntuar en el templo barcelonista, donde ya fallaron antes Unai Emery, Gonzalo Arconada, Hugo Sánchez, Francisco o Sergi Barjuan, entre otros. Sería un hito histórico difícil de lograr, más ahora si cabe con el foco de atención puesto en la anunciada retirada de Gerard Piqué.

ADIÓS DE PIQUÉ: "El envoltorio del partido es un poco diferente a lo que parecía hace 24 horas. Tuvimos la desgracia de que el Villarreal perdiera a su vicepresidente la semana que íbamos y ahora este anuncio de Gerard. En el campo tenemos que evadirnos y no ser convidado de piedra. Será más publicidad para nuestros futbolistas si hacen un buen partido, ya que lo verá más gente por ese motivo y el estadio va a estar lleno. A mí me trató fenomenal el tiempo que estuve allí y ha sido un jugador excelente, no lo voy a descubrir yo".