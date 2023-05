Rubi: "Falta el empujón final"

Tres jornadas para decidir dos plazas de descenso y los resultados del último fin de semana siguen dejándolo todo en el aire. El Almería visita el complicado feudo de Anoeta y Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', más a la defensiva de lo acostumbrado en su comparecencia ante los medios, defiende su tesis de que con 39 o 40 puntos será suficiente para lograr la permenancia, pero prefiere evitar sustos ganando uno de esos tres restantes duelos ante Real Sociedad, Real Valladolid o RCD Espanyol.

El técnico catalán desvela que Baptistao será operado del tobillo y dice adiós a lo que resta de curso, mientras que también se posicionaba respecto a los incidentes racistas desatados con Vinicius Junior durante el Valencia-Real Madrid, con triunfo final de los valencianistas que los sitúa con 40 unidades y los descarta prácticamente de la quema.

¿Sigue viendo igual de cerca la salvación tras los resultados del domingo?

"Falta el empujón final y es ganar un partido. No tengo dudas de que con 42 el que lo consiga estará en Primera. Mañana es el primer día de los tres que podemos ganar y salir adelante. El primero es mañana y hay que intentar ganar porque lograríamos el objetivo".

¿Cómo ha sido el proceso del que hablaba para lograr la eclosión de Lázaro Vinicius?

"Ha habido mucho trabajo táctico con Lázaro y de adaptarse al ritmo de competición, también de vídeos. También lo hacemos con otros jóvenes. Le costó adaptarse al nuevo club y cambio de continente, pero sin más. Vinicius en el Madrid también necesitó su tiempo. De la misma forma tuvo una competencia con Embarba, Baptistao, Ramazani o Portillo que le hizo tener menos minutos. Lo importante es que está compitiendo".

¿Mirarán de reojo al duelo ante el Valladolid del domingo?

"Pensamos al 100% en la Real, que es un rival que busca la Champions. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, te domina y no te deja respirar. La sensación de recuperar el balón y que no te dure que nos pasó contra Osasuna hay que intentar evitarla. Van a utilizar otros futbolistas frescos respecto a los empleados en el Camp Nou ante el Barça".

Hay cuatro jugadores (Samu, Suárez, Melero y Puigmal) que siguen con cuatro amarillas...

"Hay que buscar ese punto de agresividad en un momento dado y si es necesario deberá caer esa tarjeta [a los apercibidos]. El día ante el Elche sí me preocupaba, ahora un poco menos. Si cae alguno, mala suerte".

¿Cómo se encuentra Baptistao?

"Tiene un esguince en el tobillo que arrastra desde hace tiempo y ha hecho que nos haga tomar la decisión de que se opere, por lo que pone fin a la temporada. Iba a hacerlo tras el Espanyol, pero se adelanta".

¿Mantiene entonces el optimismo para la permanencia?

"Hay que ganar un partido. De los últimos cinco se han ganado tres. Si antes lo veía optimista, el día del Athletic club, cómo lo voy a ver ahora... Puedo equivocarme y que seamos nosotros los que bajemos, pero creo que no. Hay que estar cautos e ir a por cada partido sabiendo que dependemos de nosotros y si no es el primero será el segundo o el tercero. 42 me mojo en que serán suficientes, aunque sigo creyendo que 39 o 40 servirán".

¿Qué opinión tiene de la que se montó en Mestalla?

"Lo único que me preocupa es el nivel de educación de las personas. Yo tengo tres hijos que garantizo que no tendrán racismo ni serán anti nada. Creo que estamos educando mal a los hijos y me da tristeza. Te gustará cómo juega o si ríe más o menos, pero es un jugador".

¿Es España racista entonces como ha proclamado Vinicius?

"Tengo claro que España no es un país racista para nada, pero tengo claro que hay gente que sí lo es, igual que hay anticatalanes o antiespañoles. Pero no es una mayoría. Hablar es muy fácil y hacer gestos también, tener a todo el mundo controlado es difícil...".

¿Qué enseñanzas extrae de la derrota en la ida ante la Real?

"En la ida en ataque estuvimos muy mal y ellos en su mejor momento fuera de casa. Hicimos muy poco peligro. El club tiene una filosofía de proponer y buscar la meta rival, por lo que te cuesta más en defensa. Para nosotros ha sido básico que los goles se hayan repartido".

¿Dónde pueden estar las claves para sacar algo positivo de Anoeta?

"Tenemos que volver a hacer un partido muy bueno en defensa pese a que nos cueste para controlar tanto a los que empiecen como a los que salgan luego. Sabemos dónde hemos de presionar y dónde no tanto porque te van a salir. Luego las paradas de Fernando".

¿Alegra ver que Sadiq está ya de regreso con el grupo?

"Muchas ganas de volver a ver a Sadiq porque ha estado atento a que el equipo logre buenos resultados. Lo importante es que está bien y pronto lo veremos en los campos".

¿Tiene previsto realizar rotaciones en San Sebastián?

"La pregunta de las rotaciones no suelo responderla y menos ante un rival de este nivel, pero sí tenemos un análisis exhaustivo de quién ha recuperado mejor y pondremos al mejor equipo posible ante una Real que puede cambiarnos a 5 o 6 jugadores".