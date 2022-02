Rubi: "El Fuenlabrada es fuerte a nivel defensivo, aunque le cueste marcar goles"

Sin tiempo para el descanso ni la reflexión a la UD Almería le tocará abrir jornada este fin de semana con el duelo que lo mide ante el Fuenlabrada este viernes (21:00), segundo consecutivo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos que Joan Francesc Ferrer 'Rubi' pretende solventar también con victoria para intentar abrir, esta vez sí, brecha con Valladolid y Tenerife e incluso asaltar el liderato del Eibar.

¿Qué supondría hacer el 6 de 6 en los dos partidos caseros?

"No hay tregua, nos toca jugar los primeros y está a la vuelta de la esquina el partido. La importancia cada vez es mayor y queremos tener la sensación de que has hecho los deberes en casa sacando los dos partidos y con una situación mental muy buena".

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del Fuenlabrada?

"Con el Mirandés íbamos un poco a ciegas al no saber lo que nos íbamos a encontrar. Hizo una propuesta atractiva, presionando. El Fuenlabrada es fuerte a nivel defensivo aunque le cueste marcar goles. Han logrado dos porterías a cero con Valladolid y Eibar. Espero a un equipo con oficio que maneja los partidos y se ha reforzado bien en invierno con fichajes interesantes a nivel ofensivo".

¿Hasta qué punto condicionan su once las bajas de tres pilares como Chumi, De la Hoz y Robertone?

"La operación de Chumi ha ido bien, pero debemos dar un paso adelante con los que no están lesionados y sus características diferentes. Lo que es la idea defensiva y de trabajo la tienen interiorizada todos. Tenemos que mirar adelante y ser optimistas. La parte defensiva es la que en un momento dado es más delicada porque requiere de más tiempo para que el jugador tenga más confianza. A Iván le hemos pedido que haga el partido de su vida varias veces y con Dani puede ocurrir lo mismo".

Rubi: "La idea es no incorporar a nadie porque confiamos ciegamente en los que esperan su oportunidad y el comodín de De la Hoz"

¿Piensan en acudir al mercado para cubrir las lesiones de larga duración?

"Cuando cerramos el mercado de invierno ya contemplábamos las lesiones. Entendíamos que teníamos 4 centrales puros y De la Hoz que también lo puede hacer. La idea es no incorporar a nadie porque confiamos ciegamente en los que esperan su oportunidad y el comodín de De la Hoz".

¿Contempla la opción de Sadiq y Dyego Sousa juntos?

"Si el equipo se atasca, que se atascó el otro día pese a tener ocasiones claras de gol, el 1-4-4-2 con Dyego Sousa y Sadiq podemos utilizarlo en cualquier momento, sin lugar a dudas. A los 3 segundos Dyego ya llevaba una asistencia de gol y es tremendo, rentabiliza mucho los minutos que le damos. Ahora los goles los está marcando Sadiq, pero otras fases de la liga la aportación de los compañeros ha sido también grande"

¿Cómo valora las pérdidas continuas de tiempo en Segunda?

"Entrenadores y colegiados somos los únicos que podemos dar órdenes de perder continuamente tiempo o no y los colegiados pueden jugar con ese tiempo y 'tomar el pelo', porque a veces lo parece. Seguiría añadiendo más tiempo incluso de lo que a día de hoy se añade".

¿Algún mensaje para la afición tras el recibimiento 'fallido' del otro día?

"No hay día que no le dé las gracias a la afición, nos queda mucho camino por recorrer esta temporada aún y están siendo fundamentales. Lo del otro día ya se ha explicado y no intervengo, pero queremos estar con ellos siempre".

¿Da mucha tranquilidad tener a un jugador diferencial como Sadiq?

"Siempre tenemos a un jugador que cuando está en su mejor nivel es diferencial, pero eso lo tienen todos los equipos. Otros rivales tienen jugadores con 15 goles y no vemos a ese equipo con solo ese jugador. Hay que valorar que las victorias dependen de varios factores".

Lástima que la portería a cero se escapase en el descuento...

"En las salidas de vestuario tras el descanso el equipo no suele encajar y me enfada mucho el gol que encajamos el otro día al no seguir a los jugadores que entran al área en un penalti porque vas ganando 2-0 y lo desprecias. Si hubieran quedado 2 minutos más igual sufres".