Rubi: "Queremos que nuestra afición tenga un viaje de vuelta alegre"

Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi' agradecía antes del arranque de su comparecencia las muestras de cariño por parte de aficionados y medios de comunicación ante el fallecimiento de su madre, que se producía horas antes de la visita del Ibiza. Ya centrado en el derbi frente al Málaga, el técnico catalán asume que será muy complicado arrancar la primera victoria a domicilio de 2022 pero entiende que su equipo ha recuperado las buenas sensaciones de la primera vuelta.

Derbi y desplazamiento masivo de seguidores rojiblancos, el partido va a tener todos los ingredientes...

"Será importante que venga nuestra afición y queremos que tenga un viaje de vuelta alegre, esto es innegociable. Es un derbi complicado, en casa al inicio eran inexpugnables".

¿Qué le parece la llegada de Natxo González al banquillo malacitano?

"Los entrenadores necesitamos tiempo, hablo de los dos últimos partidos, no solo del anterior, pero se ve un Málaga en el que ante el Mirandés ya se notó lo que busca su cuerpo técnico, ha evolucionado positivamente. Su entrenador, a quien conozco bien, tiene mucha experiencia y deja a sus equipos muy ordenados".

¿Lazo está descartado?

"Lo que he hablado con el doctor es que creemos que Lazo a Miranda sí que llegará. Es una lesión de abductor en la que es difícil recuperar las sensaciones de golpeo. A nivel físico va a estar perfecto porque ha hecho incluso más que el grupo, pero a nivel de golpeo de balón no".

¿Ve ya más cerca ese Almería que impresionó en el primer tramo?

"Ante el Ibiza volvimos a ver al Almería de la primera vuelta, aunque siempre hay detalles que corregir. Necesitamos demasiadas ocasiones para marcar dos goles, soy muy pesado con la eficacia, pero el equipo volvió a ser intenso"

¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Escassi acerca de que van a comerse a Sadiq?

"Escassi tiene mucha trayectoria en la categoría y sus palabras entiendo que deben ser en un tono deportivo".

¿Espera un partido que pueda decidirse en el último tramo?

"Me cuesta concebir un partido con un final claro al final del mismo para ninguno de los dos. Espero que sea en favor nuestro siendo contundentes en su área, pero se me hace difícil verlo por el contexto al ser un derbi, haber intensidad y que el rival es bueno".

A los jugadores se les ve más centrados en el 'partido a partido'.

"Pensamos en sacar nuestros partidos, esto es una carrera de fondo y si vas ganando van a pasar muchas cosas hasta final de temporada como ver derrotas inesperadas porque hay equipos de media tabla que se han reforzado muy bien y ganar fuera cuesta muchísimo. Es fundamental ganar en casa y dar zarpazos fuera".

¿Qué le parecen las declaraciones que llegan desde Valladolid acerca de los arbitrajes?

"Son tácticas antiguas de querer condicionar al colectivo arbitral. Están examinados a diario porque quieren subir de categoría y hacen lo mejor que pueden. No ha habido nada más injusto que el único partido por Covid que se suspendiera haya sido el nuestro".

En La Rosaleda le tocará ver el partido desde la tribuna por su sanción.

"Estoy triste porque no me gusta que me expulsen y quiero estar abajo al pie del cañón. Fallé porque no hice algo bien pero desde arriba algún ajuste táctico se puede ver más claro, aunque se pasa peor que desde abajo porque estás más cerca para llamar a un jugador".