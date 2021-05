Rubi: "Lo de Sadiq y Brian no se volverá a producir"

Lectura: "Hemos tenido situaciones de gol tremendamente claras y no te esperas tanta falta de acierto en convertir, que es lo más difícil. Fueron situaciones ventajosas y no tuvimos el día en esa faceta. Se escapa un partido que juegas diez veces y lo ganas las diez o nueve".

Trifulca Brian-Sadiq: "Como entrenador pido disculpas a todo el mundo y puedo asegurar que esa situación no se va a repetir nunca más porque defendemos un escudo. La gente tiene ganas de ser mejor compañero, no lo disculpo pero entiendo la ansiedad de querer ayudar al equipo. Es un pecado de juventud que hemos arreglado ya ahí dentro y puedo asegurar que no volverá a pasar".

Fragilidad defensiva: "Prefiero que me hagan dos o tres tiros por partido que diez. Es el camino para tener la portería a cero. Debemos intentar madurar a marchas forzadas. Tenemos quince días para rematar la clasificación y jugar un play-off siendo más contundentes en algunas situaciones. Somos más blandos de lo que esperaba, estoy intentando corregir situaciones que no nos penalicen tanto".

Diferencias entre primera y segunda parte: "La primera parte es muy completa, fuimos permisivos en un balón largo del rival. En la segunda salimos muy bien, con carreras de Ramazani y la ocasión de Lazo, pero luego ellos nos dominaron un poco y tuvieron la ocasión de Álvaro, pasándolo mal para recuperarnos".

Mal en la recta final: "Los últimos 10 o 15 minutos los jugamos muy muy mal, sin abrir el campo mejor. Ahí está el tema del cuerpo técnico de mejorar estas cosas, a medida que te van pasando las vas viendo".