Rubi: "Sadiq y Sousa ayudan en su rol y que jueguen juntos está trabajado"

La UD Almería visita el sábado (18:15) el Fernando Torres de Fuenlabrada, salida decisiva para perfilar el micro reto impuesto por Rubi a su vestuario de acabar la primera vuelta de la competición marcando el hito histórico de los 50 puntos, hasta la fecha no conseguido por ningún otro equipo (el Elche se quedó en 49 en la 12-13). El preparador catalán avisa de que en Madrid prevé un duelo aguerrido y recuerda que en los entrenamientos han trabajado la posibilidad de que Sadiq y Sousa puedan jugar juntos (quizá para partidos en casa ante contrarios que vengan a encerrarse), aunque de momento prefiere mantener el sistema habitual.

¿Cómo se presenta la visita a Fuenlabrada tras la fatiga copera?

"En Fuenlabrada se presenta un partido duro en un campo difícil y ante un rival aguerrido. Partido de piernas, disputa y estar muy concentrados en segundas jugadas y balón parado. La intención siempre es recuperar la victoria".

¿Cómo sigue gestionando la ansiedad de Sadiq y el hecho de que Sousa aspire a la titularidad?

"Dyego y Sadiq ayudan en el rol que les está tocando y hay partidos de sobra para tener minutos ambos. Sadiq en el tema del gol tenemos ganas de que marque, pero demuestra ayudar en otras situaciones de juego. Nos acordaremos más cuando no se gane".

¿Implementan en los entrenamientos la opción de jugar con dos delanteros centro sobre todo en casa con equipos que vengan a encerrarse?

"Los dos delanteros los hemos trabajado desde el inicio, pero con la situación que llegamos a los 41 puntos es la que nos va a seguir permitiendo ganar más partidos. Appiah, Ramazani y demás también son delanteros. En función de los que pongas te puedes quedar partido al 100%. El día del Huesca no se encajó ninguna ocasión, no estamos necesitando ni la parada de Fernando últimamente. Lo de Sadiq y Dyego está trabajado y si se tiene que hacer, se hará".

¿Qué tipo de partido se espera en el Fernando Torres?

"Espero un partido ante un equipo que ha sido el más perjudicado por las lesiones. Tienen un entrenador (Oltra) con una experiencia extraordinaria, que trabaja para sacarlo adelante y que tiene a futbolistas determinantes. Defensivamente son fuertes y tienen a Pedro León. La motivación es tan grande en aumentar puntuación para generar la mayor distancia que podamos y la competitividad que no permite relajación. Eso no significa que un día salga un mal partido".

¿Le preocupa que al equipo le esté costando más ver portería?

"Llevamos dos partidos con algo que hasta ahora no nos había pasado como ver puerta con facilidad, pero estoy tranquilo porque generamos suficientes ocasiones y hemos fallado penaltis, balones al poste y goles anulados. Lo recuperaremos pronto".

¿Miran de reojo el récord de 50 puntos en la primera vuelta?

"Hemos planteado al equipo llegar a Navidad con bastantes puntos y pasar la otra ronda de Copa, hacer un esprint final, aunque lo del récord de 50 puntos lo tenía guardado a la espera de ver si antes ganábamos en Fuenlabrada".

¿A Robles no lo ve como pivote defensivo?

"Para la posición de mediocentro con Robles estamos necesitando algo más de tiempo porque le vemos condiciones como interior y de pivote, al meterse en la defensa, no es tan habitual para él y lo estamos trabajando. Él está mejorando mucho y aprendiendo mucho".

¿Ha regresado ya Carriço para seguir su recuperación en Almería?, ¿ha pedido algún refuerzo en el mercado invernal?

"Carriço ya ha llegado esta semana, está con nosotros. En el tema fichajes prefiero que responda la gente de arriba, estoy contento con la plantilla que tenemos, todo es mejorable, hasta el entrenador, pero no me desgasta esto. Los que hay merecen tranquilidad y continuidad".

En Águlas De la Hoz tiró el penalti decisivo, ¿cuál es el orden de lanzadores?

"El orden de lanzadores de penaltis cada semana se ve al trabajar el balón parado y puede ir variando, otras veces no. En función de lo visto en la semana y el rendimiento anterior hay un 1, un 2 o un 3 y a veces dos 1. De la Hoz es uno de los que están arriba en esas listas".

¿Nota cansancio por la prórroga?

"A veces es más la ilusión por jugar, pero todos los que jugaron el otro día, prórroga incluida, están como aviones. El entrenamiento de hoy ha sido más suave para quienes jugaron el martes y mañana sacaremos conclusiones".

¿Le molesta que acaben 2021 jugando en Lugo un lunes?

"Es complejo el tema de horarios y televisiones, les descargo bastante porque parece un jeroglífico. No entro en falta de delicadeza por jugar un lunes en Lugo porque luego volvemos un lunes ante el Cartagena. Te ponen muchos días los lunes al ir arriba y vas con presión".

¿Entiende el cabreo de las aficiones por el cambio de horario ante el Cartagena?

"Es una pena lo del Cartagena, por la cercanía que hay. Nos hubiera gustado que su afición pudiera venir y disfrutar del partido. Aprovecho para decir que nuestra afición estuvo extraordinaria en Águilas y fue bonito brindarles el pase".

Siempre mejor mirar desde la cúspide de la tabla...

"He tenido fortuna de ir segundo o tercero en otros equipos y ves al primero que no acabas de atraparlo nunca. Prefiero estar el primero aunque me toque lidiar con situaciones televisivas porque al de atrás, si no fallas, le minas la moral".

¿Le ha sorprendido que haya tan pocas sorpresas coperas?

"Me sorprende que apenas haya habido sorpresas en Copa, aunque quedan los partidos de hoy. En los penaltis tuvimos pinta de ser una, pero la salvamos y solo ha caído el Oviedo. Me sorprende porque son partidos al límite con rivales extramotivados".