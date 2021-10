Rubi: "Sadiq tiene una ambición enorme por superar sus registros"

Correcciones al descanso: "Hablamos de ir con cuidado en los balones parados y ajustar para controlar a Borja, además de mayor decisión para ir a por el gol. Los partidos hay que trabajarlos para tener tu momento y somos difíciles de controlar en ataque".

Presión adelantada: "El Girona se ha atrevido a intentar jugar y lo alabo, la presión arriba a veces sale mejor y otras peor, aunque creo que nos ha dado buenos frutos".

Empate del Girona: "El 1-1 nos vino como un jarro de agua fría, pero fuimos capaces de elaborar un segundo gol que para mí ha sido precioso".

Liderato: "Esto es una carrera de fondo y queda muchísimo. Solo es un reconocimiento en la jornada 8 al trabajo de los futbolistas en pretemporada lo de estar líderes".

Pólvora arriba: "No voy a ser quien descubra nuestro potencial ofensivo, ojalá no perdamos ese olfato goleador y me acuerdo de los que juegan arriba y todavía apenas han salido".

Sadiq pichichi: "Sadiq tiene una ambición enorme por superar los registros del año pasado".

Sin euforia: "Dentro del vestuario no va a haber euforia. Me alegro de que la gente esté feliz y lo disfrute pero ahora nos viene Las Palmas y pensamos en eso. Si salimos eufóricos lo pagaremos"