Rubi: "Sadiq a este nivel llama mucho la atención, pero destaco a todo el once"

Lectura del partido: "Hemos hecho una primera parte extraordinaria, felicito al rival porque ha buscado la remontada y se ha vaciado. Con el cuarto sí se acaba el partido"

Reacción al fiasco de Ponferrada: "Cada partido es diferente. El equipo siempre sale con ganas, pero unos se dan mejor y otros peor. El perfil de nuestros jugadores es ambicioso, no se conforman cuando las cosas no le salen bien".

Actuación de Sadiq: "Cuando jugamos en equipo se ve a los once futbolistas. He visto a un gran Robertone, a Sadiq, Ramazani, Portillo... Cuando Sadiq está a este nivel llama mucho la atención pero hay que destacar a todo el once salvo un tramo de la segunda parte"