Rubi: "El Valladolid tiene la mejor plantilla de la categoría tras la nuestra"

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' sabe que este sábado llega otro de esos partidos que pueden resultar fundamentales en el largo y tortuoso camino para alcanzar el ansiado ascenso, un viaje que recomienda disfrutar durante el transcurso y en el que hasta la fecha está sabiendo abstraer a sus jugadores de la enorme presión generada en los dos cursos anteriores, desde que Al-Sheikh aterrizase con la meta ineludible de subir a Primera. Recalca que prefiere ganar a batir cualquier récord de imbatibilidad o de puntos sumados en casa.

¿Cómo se presenta el partido ante el Real Valladolid?

"Vamos a enfrentarnos con la mejor plantilla de la categoría, al margen de la nuestra. Tiene una historia importante en el fútbol español y llevaba varios años en Primera. Ganan los dos últimos partidos de forma holgada y será un partidazo. Debemos dar un nivel alto. El Valladolid tiene una plantilla potente con 4 internacionales que no estuvieron en Fuenlabrada e hicieron un partido redondo. Es un equipo muy a tener en cuenta, si está tercero es porque tiene potencial".

¿Le ha recordado a sus jugadores el ejemplo del Salamanca, que con los mismos puntos a estas alturas no logró subir?

"Lo del Salamanca no lo hemos comentado, pero no me están dando ninguna muestra o señal de alerta en el sentido de que los futbolistas no sepan lo que va a costar aún poder a llegar al final con un objetivo total. Estoy tranquilo porque lo demuestran día a día. Están con los pies en el suelo y muy motivados por batir rachas y récords".

¿Cuál es la clave para doblegar a los pucelanos?

"El partido se gana llevándolo al terreno que más le interesa a cada equipo. Lo que no tengo duda es de que se verá un partido con ritmo alto y en el que es posible que la pelota esté cerca de las áreas porque los equipos son verticales, con gente para superar líneas. Veo un partido de a ver quién marca más goles y no a ver quién encaja menos".

¿Cómo gestionarían una hipotética derrota?

"De drama no tiene nada para nosotros, pero es verdad que no es un partido más. Es poner a 12 puntos a un serio aspirante por el ascenso directo. Si no sale bien y en vez de 9 se queda en 6, lo hubiéramos firmado hace un mes. Si no lo conseguimos estamos bien igualmente".

¿Sigue incidiendo en el aspecto defensivo en los entrenamientos?

"Por nuestra forma de entender el fútbol nos gusta trabajarlo todo, pero la parte defensiva ha sido desde el primer minuto que entrenamos al equipo. Queríamos que los 11 tengan una disciplina y orden defensivamente porque eres más fuerte siendo un bloque".

¿Sabe que Fernando puede batir un récord de Esteban y usted otro de Paco Flores?

"En los récords me fijo una vez ha pasado el partido, antes nos enorgullece, pero no nos sirve para ganar. Una vez que las cosas van bien y vamos consiguiéndolas es un orgullo y un honor. El recuerdo que dejemos por hacer bien las cosas va a quedar para siempre. Si ganamos 4-3 y perdemos el récord de Fernando estaremos contentísimos todos".

¿Observa todavía margen de mejora?

"De lo que no nos desviamos es de la última actuación, siempre vemos cosas a mejorar. A nivel de resultados el margen de mejora es difícil, pero a nivel de situaciones de juego sí y lo comentamos con los jugadores. En Ibiza lo pasamos mal los últimos 15 minutos. Estamos regalando muchos contraataques y debemos mejorarlo".

¿Incide también en las acciones a balón parado?

"Me gustaría en ataque conseguir algún gol de más a balón parado y seguimos en ello. A veces son pequeñas rachas, el gol también te puede caer en cualquier momento y debemos transmitir que no sufrimos. El otro día se sufrió ante el mejor equipo a balón parado de la Liga".

Rubi: "Una de las cosas que noté muchísimo el año pasado fue el exceso de jugador desbordado por la presión de ascenso, ascenso y subir al equipo"

El Valladolid tiene un presupuesto mayor que el Almería, esa excusa no vale el sábado...

"Decir que unos tienen grandes diferencias respecto a otros en esta categoría no es real porque el colista te genera dificultades tremendas y te puede empatar o ganar. Si hablamos de virtudes en los rivales les encontraremos muchas".

¿Es cierto que Carriço se recupera fuera?, ¿cómo evolucionan Buñuel y Robertone?

"A Carriço le hemos dado un permiso y está coordinado con los doctores. A nivel mental le viene bien. Buñuel lleva dos meses y una semana, está cada vez mejor. Somos más cautos y aquí incluyo a Robertone, que ya no nota nada, pero las imágenes dicen de ir con cuidado".

¿Notan esa presión de ganar al líder?

"Presión notamos en cada partido sea contra quien sea. El hecho de que quieran ganarnos por ser el líder ya lo notamos. Que haya de más en este partido ya se verá, pero intentaré que no la noten. Sabemos que ganando damos una estocada importante y, si no, tenemos el colchón".

¿Y siguen notando esa presión desde la propiedad por ascender a toda costa?

"Una de las cosas que noté muchísimo el año pasado fue el exceso de jugador desbordado por la presión de ascenso, ascenso y subir al equipo. Somos conscientes del proyecto y se nos debe presionar, pero pasarse no genera nada positivo. Hay que saber disfrutar del camino también porque luego puede haber otros más difíciles".

¿Qué opinión le merece la Copa del Rey (se sortea esta tarde)?

"La Copa me parece espectacular, es un formato distinto a la Liga, que premia la regularidad, pero precioso. Si nos viene un Primera estaremos orgullosos y también nos gusta visitar a un 2ª RFEF. Está súper chula y tocará hablar después, lo haremos lo mejor posible".

¿Algún mensaje para la afición?

"A la afición le digo que vamos a ir a por todas y pedimos que nos ayuden al máximo de lo que puedan porque ya lo hacen porque así generaremos un colchón más grande. Si no logramos un buen resultado ordenaré a mis jugadores que vayan a saludar y haya comunión máxima".