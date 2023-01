Rubi: "Les hemos abierto la puerta de la victoria"

Rubi ha comparecido en la sala de prensa del Power Horse Stadium después de que su equipo haya dejado escapar puntos de casa, algo que no hacía desde mitad de septiembre (0-1 ante Osasuna). El preparador vilasarense ha alabado el partido de la Real Sociedad y ha reconocido que a los suyos no les ha salido el plan de partido previsto.

Valoración: "En la faceta ofensiva hemos estado muy, muy espesos. El rival encaja muy pocas ocasiones de gol, pero me esperaba mucho más de nuestro equipo. No se ha visto ni la intención de lo que habíamos entrenado. En la faceta defensiva hemos estado bien en la primera parte, pero nos hemos desecho en el inicio de la segunda. Hemos estado muy blandos".

Entrada de Luis Suárez: "La idea de juntar a otro delantero al no estar Baptistao no se ha llevado a cabo como queríamos. Hemos tenido muchos pases a tres metros que no nos han dado nada. Que el plan no haya salido es mi responsabilidad. Hablas con Luis y está tan cómodo como por banda como por delantero. La idea era que se metiese dentro, pero no se ha visto. Les he dado la responsabilidad para que también bajase El Bilal por la izquierda".

Mal inicio de la segunda parte: "Puedes estar mal, pero sin deshacerte tan rápido como nos ha pasado en el inicio de la segunda parte. Nos ha penalizado eso mucho. Uno siempre tiene la esperanza de meterse en el partido con un gol, agitándonos con el 1-2. Al descanso te vas con una sensación mala porque no consigues hacer daño con pelota. Pero vamos 0-0 ante un buen rival. Hemos ajustado cosas, pero no nos ha dado ni tiempo para mostrarlas".

Pacheco: "Tiene la decisión tomada hace tiempo. Hemos intentado convencerle y no hay manera. Estamos intentado convencerle, pero no hay manera. No hay más. Queremos solucionarlo, pero es una responsabilidad del club y del jugador, el entrenador no tiene nada que ver".

Rival: "Hoy nos hemos enfrentado al equipo que más duelos gana de la liga. Han demostrado por qué es tan difícil hacerles gol. Están todo el rato presionando. No nos ha salido el plan. Posiblemente es el equipo que ha hecho un partido más completo aquí, pero tengo la sensación de que le hemos abierto la puerta de la victoria. Lo hemos entregado muy fácil en el inicio de la segunda parte".

Sustituciones: "Los cambios han entrado y han trabajado. Nos han tenido controlados con el 0-2 y nos ha faltado la chispa para hacer el 1-2. Ellos han tenido el partido bajo control".

Kaiky: "Tenía una contractura, no hay ningún toque de atención".