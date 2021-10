Rubi: "Los cambios nos ayudaron en el empujón final"

Lectura del partido: "El partido ha sido complicado entero. El rival ha demostrado por qué lo alabamos antes de empezar. Era ver cómo salían los cambios, que nos han ayudado a dar el empujón final".

Sustituciones: "Los cambios parece que sea fácil que salgan bien pero le exiges a los que juegan menos que te resuelvan situaciones y el rival piensa lo mismo con los suyos. Es difícil. Hay días que salen mejor y otros más planos".

Sadiq en todas: "Estoy muy contento por Sadiq porque ha tenido una ocasión clara para el 2-1 que se le ha escapado y no se ha venido abajo ni se ha salido del partido. Estamos trabajando mucho la concentración porque se toma muy a pecho algún fallo, pero lo ha olvidado".

Real B: "El rival de hoy nos exigía mucho en la presión arriba, lo hemos presionado hasta el minuto 90 que hemos marcado el 3-1. Los cambios nos han ayudado a coger frescura porque el resto estaban desgastados".

Villar, lesionada: "Para el domingo perdemos a Juan Villar, es una mala suerte tremenda. Villar está en el hospital por el tema del hombro, que se le ha salido y no se lo han podido colocar rápido, que suele salvar la situación".

Appiah: "Cuando se ganan los partidos personalizar en un jugador es difícil. La jugada del pase que da Villar, el balón recuperado por Puigmal... Todos van aportando. Debemos tener paciencia con Appiah porque tiene tanto descaro ofensivo que con pocos minutos es difícil verlo".

Recuperar liderato: "Dentro del vestuario valoramos mucho esto. Es muy difícil ganar 7 partidos de 11 y si encima vas líder, mejor. Hay mucho trabajo detrás para superar situaciones complicadas. Me gustaría que se le diera valor e intentaremos alargarlo lo máximo posible".

Jornada intersemanal: "Ha habido una cantidad de lesiones de jugadores que no llegan ni al descanso esta jornada. La exigencia de jugar tan seguido es muy alta y para el domingo solo tenemos dos días. No voy a poner a un jugador al 70%, prefiero uno al 100% y no pasa nada"

Estreno de Carriço como titular: "Carriço llevaba mucho tiempo sin competir, lo he visto concentrado y con dotes de liderazgo. El punto va cogiéndose compitiendo".

Banquillo: "Todos siempre están involucrados, otra cosa es que el entrenador los ponga más o menos. Estoy contento porque sepan que han ayudado al equipo. No me decepciona que a algún jugador no le salga del todo bien en 15 minutos".

Altibajos: "Las temporadas son muy largas y veremos a todos los jugadores con picos. En Lazo, Ramazani o Appiah se nota más porque dependen del estado físico, velocidad y creatividad. Ojalá cada vez que salga haga gol porque el que hemos encajado pasa muy de cuando en cuando"

Mirandés: "Mañana tendremos el parte físico y mental. Decidiremos como prioridad poner a quienes estén al 100%, el número no lo sé. El sábado lo decidiremos, no está nada preestablecido"