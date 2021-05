Rubi: "Hay que cerrar el grifo de nuestra área como sea"

NOTA: Entrevista remitida por el gabinete de prensa del club, de ahí que entre las preguntas no figure ninguna relacionada con la trifulca entre Sadiq y Brian o de las explosivas declaraciones del uruguayo pidiendo salir con destino al Peñarol de Montevideo.

Tras el mal sabor de boca ante el Albacete, ¿lo mejor es volver a jugar cuanto antes?

Lo que nos gusta es competir y nos viene bien para ir calibrando mejor al equipo, tampoco queremos olvidar todo lo que pasó. Hay una lectura positiva y es que el equipo jugando así lo normal es que saque muchos partidos, aunque lo que queremos es ganar, no lo logramos y a ver si en Cartagena lo conseguimos.

Parece difícil asumir que después de tantas ocasiones solo se empatase...

El resumen de nuestro partido es la contundencia en las áreas, no tuvimos en una ni en la otra. En la nuestra con poquito se nos fabricó un gol en contra y viene siendo habitual. Hay que cerrar ese grifo como sea, si eres más contundente arriba es cierto que los partidos los sacas con 3-1. Si seguimos circulando rápido, atacamos con gente y tenemos las vigilancias bien hechas llegarán los resultados buenos al ir conociendo mejor a los jugadores.

El Cartagena parece haber reaccionado a tiempo.

La alfombra roja ya no la pone nadie, todo el mundo quiere dar buena imagen. El Cartagena ya no es el de la victoria ante el Espanyol, lleva una trayectoria muy buena, me gusta mucho cómo juega al fútbol y nos exigirá muchísimo, no nos permitirá la más mínima concesión tras ganar en campo del líder.

¿Cuáles son los puntos fuertes del conjunto departamental?

Tiene jugadores que han estado en Primera, tanto atrás como en punta con Rubén Castro y tiran de esa experiencia. Nuestros jugadores también van aprendiendo para aplicar lo antes posible detallitos para ser más fuertes.

¿Rubén Castro es una buena prueba para la zaga rojiblanca?

Es un primer espada total, un jugador tremendo con una carrera espectacular que está implicadísimo y te va a exigir mucho. Va a haber una batalla total que laterales, centrales y portero deben controlar porque de la nada te fabrica gol. Eso no quiere decir que salgamos asustados o tengamos exceso de respeto. Es un gran equipo, pero podemos sacar el partido adelante.

¿Podría paracerse mucho a la cita en Tenerife?

En la parte ofensiva tienen automatismos parecidos Tenerife y Cartagena. Por sus resultados el Cartagena ahora es más atrevido en el aspecto ofensivo, en el defensivo son campos que no son fáciles para nadie y los grandes lo pasaron mal allí. Con la confianza en nuestro trabajo esperamos ver un mejor Almería.

¿Cómo afrontan que sea su primer partido con público tras más de un año?

Es una realidad nueva que aparecerá este fin de semana en unos estadios sí y en otros no. No estoy muy de acuerdo, aunque sí contento de la posibilidad de que haya gente en los campos. Es un factor más a manejar y lo he hablado con los futbolistas para estar muy concentrados. Hay que generarle dudas al rival y problemas, que la afición vea que se enfrentan a un gran equipo y al final si puede ser nos aplaudan porque hayamos hecho un gran partido.