Rubi: "No entiendo que se deje de confiar en el cuerpo técnico y la plantilla de una semana para otra"

El Real Betis llega el sábado con el 'cartel de no hay billetes' colgado por primera vez en la presente temporada y Rubi hace un llamamiento en la previa a la afición rojiblanca para que mantenga su confianza en el equipo tras la derrota en Vallecas. El técnico catalán no comprende esa bipolaridad de que salte la euforia tras el triunfo por 3-1 ante el Espanyol y solo una jornada después cunda el pesimismo por perder contra el Rayo.

¿Le dejó cierto regusto amargo su paso por el Betis?

"Para nada. Me considero un afortunado de haber estado en el Betis porque es un club impresionante. La experiencia vivida allí fue maravillosa. Fue un año rarísimo por el parón del Covid. Le habíamos ganado al Madrid y se paró la Liga. Luego arrancamos y no tuvimos suerte. Me hubiera gustado que saliera mejor, pero no cambiaría lo que viví allí".

Se han agotado las entradas...

"Es el típico partido que el espectador lo más seguro que disfruta. Compartimos muchas cosas de su idea de juego porque va a dominar claramente los partidos. El que tenga más la pelota tendrá más ventaja, en este partido sí por las cararterísticas de los jugadores".

¿Tiene ya previsto qué hacer para paliar las ausencias de Robertone y Baptistao?

"Nos dejamos guardada la carta de las bajas porque hay jugadores trabajando por una oportunidad y hay que ver la opción más idónea para este partido".

¿Influirán mucho las bajas de Fekir, Carvalho y Luiz Felipe en el Betis?

"Nosotros no vamos a tener a Robertone ni a Baptistao, el peso de las bajas es grande en las dos plantillas. Dos de sus bajas las he entrenado [Fekir y Carvalho] y son dos megacraks. Fekir es de los mejores de la Liga con diferencia. Pero nuestras bajas también son muy importantes".

¿Qué aprendizajes extrajo de la derrota en el Benito Villamarín?

"Allí cometimos el error ingenuo de que como estábamos encontrándonos muy bien cuando perdíamos el balón fuimos nobles sin hacer faltas y nos mataron a la contra. Aquello nos sirvió de mucho aprendizaje. Interpretan muy bien lo que toca en cada momento".

¿Tiene la sensación de que a los rivales les basta hacer poco para marcar?

"Últimamente nos penaliza mucho cuando nos equivocamos un poco. No veo al equipo tan mal a nivel defensivo, pero el mínimo error que hacemos nos cuesta gol, básicamente fuera de casa. El Espanyol lo poco que nos generó acabó en gol. Intentamos cambiar esta tendencia".

¿Entiende que el equipo se viniera abajo tan fácil en Vallecas tras el 1-0?

"La charla post Rayo fue por el tema mental mucho. A los futbolistas les he dicho que nos marquen el 1-0 en una jugada tan extraña tras hacer una buena primera parte no puede dejarnos tan tocados. Si haces una mala primera parte, lo entiendo, fue mejor que en Valencia".

Rubi: "El sábado viene una afición importante y necesitamos a los nuestros a nuestro lado para tener la sensación de que jugamos en casa"

¿Cómo valora el triunfalismo y el derrotismo entre afición y prensa a poco que se gana o pierde?

"No entiendo que se deje de confiar en el cuerpo técnico y la plantilla de una semana para otra. Tenemos el objetivo entre líneas y no entiendo cómo la gente puede tener tanto miedo a la mínima. No vamos a bajar los brazos y pido que estén al lado nuestro sin desconfianza. Cuando las cuatro derrotas seguidas lo puedo entender más, pero ahora no lo comprendo. El sábado viene una afición importante y necesitamos a los nuestros a nuestro lado para tener la sensación de que jugamos en casa. No vendamos que hicimos un mal partido en Vallecas".

Hay algoritmos de inteligencia artificial que los sitúa al final de curso en 15º o 16º puesto, ¿les hace caso?

"Soy muy de analizar las estadísticas, me gusta mucho, pero me he dado cuenta de que son tan interpretables que hay que ir con cuidado. Si te da una conclusión clara de algo que está pasando, las comparto mucho, las que van a pasar ya no tanto. Incluso los economistas son incapaces de predecir lo que va a ocurrir".

¿Cómo tienen previsto afrontar la visita de los de Pellegrini?

"Lo primero es dar el máximo nivel con respeto al rival, aunque sea de 2ª RFEF porque vemos sus virtudes y defectos. Tenemos dos bajas de bastante incidencia y hay que enfocarlo como una oportunidad para que quienes entren nos generen problemas para las alineaciones".

¿Qué conclusiones extrajo del 3-1 en la ida?

"Hicimos gran partido en ataque en la ida, pero en defensa no. Cuando un equipo te marca goles con menos de dos o tres pases es que has hecho algo bastante mal. Estuvimos abiertos y sin atención defensiva. Ya empezamos ver a un equipo fuera que tuvo más verticalidad. Intentamos aprender de cada partido y los futbolistas también. Eso nos hace que ahora seamos más fuertes que cuando jugamos en el campo del Betis".

¿Encuentra una explicación lógica a la nefasta racha a domicilio?

"El año pasado fuimos los que más ganamos fuera de casa con el mismo entrenador. Las temporadas van como te van saliendo. Ponemos todo el énfasis para cambiar la tendencia fuera. ¿Cómo? Fortaleciendo defectos que hemos visualizado de ser pocos atrevidos y más consistentes".

Esta semana desde Sevilla se ha presionado mucho al colectivo arbitral por el lance de Iago Aspas.

"Confío ciegamente en el colectivo arbitral y acepto sus errores. Hoy en día están super preparados para aguantar la presión y si no ese árbitro no vale. Tienen que ir jugada a jugada sea quien sea el contrario y da igual el minuto que sea".