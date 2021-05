Rubi: "No me esperaba que al equipo le faltara tanto punch en la segunda parte"

Análisis del 2-2: "Te vas con la sensación mala porque te pones 2-0 ante un Oviedo que encaja poco y no saber aprovecharlo sabe mal. Los goles vienen sin que te hagan mucha cosa y me preocupa ese punto de madurez en algunas situaciones. Nos complicamos solos y me quedan horas de trabajo. No me esperaba que al equipo le faltara tanto 'punch' en la segunda parte".

Inocencia de juventud: "Hemos estado muy inocentes. La situación de la falta del segundo gol es evitable. El equipo es joven y está un poco nervioso porque hace días que no gana. En el descanso les transmití que había que seguir igual sin tener la ansiedad de acabar el partido. Tenemos una plantilla muy joven, eso te da cosa muy buenas, pero también hay que corregir ciertos errores para que no se repitan"

Ventaja frustrada: "Si vas 2-0 es para intentar disfrutarlo y no para complicarte tú solo, es una pena que no le diéramos continuidad a la primera parte en la segunda"

Buen fútbol a rachas: "En la primera parte, a partir del minuto 15 se ha visto muy buen fútbol por parte del Almería y se ha podido disfrutar como aficionado. La consigna era seguir igual, pero tenía la sensación de que nos costaba mucho tener el balón, de ahí el cambio de Villalba"

Tardanza en las sustituciones: "Teníamos los cambios preparados, quizá pude hacerlos tres minutos antes, pero no por las situaciones de gol que nos estuvieran haciendo, apenas recuerdo paradas de nuestro portero"

¿Problema psicológico?: "Esto no es solo mental. En la segunda parte nos ha faltado 'punch' tras encajar el gol. Salimos mejor que en la primera parte, plantándonos en el área del Oviedo pero sin acabar de definir y nos ha penalizado. Cuando piensas en que acabe te puede pasar lo que ha pasado"

Corregir errores: "A los jugadores se les hará un análisis exhaustivo del partido y se trabajará con imágenes para reforzar lo bueno y corregir los errores. A partir de ahí pensar en el Tenerife e ir haciendo camino"

Partido cuesta arriba: "Cuando el partido se te hace tan largo en el aspecto mental tampoco ayuda porque piensas más en acabar que en seguir jugando. El equipo se ha llevado un palo muy fuerte con el 2-1 porque había salido bien y de la nada nos marcaron. Ni con 2-0 tienes los partidos ganados"

Autocrítica: "Por desgracia técnicos y jugadores hemos regalado dos puntos"