Rubi: "Si ganamos a la Real y el sábado se dan los resultados, todo el mundo a la calle a disfrutar de la fiesta"

Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, asume que es muy difícil abstraer a la afición rojiblanca del sueño del ascenso cuando se ve tan cerca, pero incide en el hecho de que tanto la plantilla como el cuerpo técnico van a dejar al margen los excesos de confianza para cuajar un buen partido en Anoeta y arrancar una victoria que los pondría en la tesitura de poder celebrar el ascenso de forma matemática el sábado en caso de que se diera la combinación necesaria.

La jornada pasada no resultó redonda pero accedieron al liderato.

"Los resultados son positivos cuando ganas y la jornada en sí fue buena. Vivimos un ambiente de fiesta y euforia porque estábamos muy contentos, pero no hay nada hecho y hay que seguir empujando para sacar este partido. Sí es cierto que no me gustó escucharme decir que teníamos que hacerlo rematadamente mal para no subir, me refería al nivel".

¿Cree que no fue positivo que se desatara la euforia de forma anticipada?

"El ser humano tiene la necesidad de anticipar los hechos antes de que ocurran y a veces pasan y otras no. El discurso tiene que ser igual que hasta ahora porque nos ha ido bien, el aficionado que disfrute y nosotros no perder la concentración".

La Real se juega la permanencia y el Almería el ascenso directo...

"Las motivaciones para todos los equipos que se juegan algo son muchísimas. La Real la tiene y nosotros también, puede pasar de todo. Nos están tocando equipos en buen momento, pero nosotros también lo estamos. Tengo mucha admiración por el rival y su entrenador".

¿Relaja saber que dependen de sí mismos?

"Lo más importante y lo que quiere cualquier entrenador y equipo es depender de sí mismo, eso nos lo hemos ganado y la obsesión es no bajar el nivel ni cometer errores absurdos ni meternos en líos de tarjetas innecesarias o expulsiones. Dándolo todo saldrá buen resultado".

¿Cómo se encuentran Ramazani y Ely?

"Ramazani no va a llegar al viernes, pero pensamos que puede estar a disposición para el siguiente [Alcorcón]. Ha sido menos de lo que esperábamos porque salió en camilla y las pruebas han confirmado elongación y no rotura. Ely sí llega a Anoeta".

¿A qué obedeció el atranque en la primera parte ante el Amorebieta?

"El sábado no supimos interpretar en la primera parte los momentos en que había espacios para correr. Sadiq se pone nervioso si no toca balón y viene a tocarlo y nos equivocamos".

¿Los balones en largo de Fernando para Sadiq es un recurso ensayado?

"Si el rival acumula mucha gente en la presión arriba, los espacios están atrás y asumes menos riesgo jugando directo. Está más que entrenado".

¿Teme que haya exceso de confianza en Anoeta?

"Los jugadores están como un robot, el único que tuve un exceso fui yo con una frase, pero ellos dan una lección de saber lo que cuesta los partidos y que no está hecho. Podemos tener un mal día, pero no nos va a coger confiados".

¿Qué le parece la campaña de un recién ascendido como la Real B?

"Es una pena que la Real no haya logrado más puntos porque su idea de juego está muy trabajada. En la jornada 40 siguen vivos soportando situaciones negativas".

¿Piensa que Nigeria liberaría a Sadiq en la última jornada en caso de ser necesario?

"Tenemos claro que el sentido común va a dictar que si necesitamos a Sadiq no va a ir a jugar un amistoso".

Parece que en las últimas jornadas las acciones a balón parado están reportándoles mucho rédito.

"42 jornadas son muchas y el balón parado tiene que hacer justicia. Nos costó en el primer tramo y me parecía injusto. Últimamente jugamos más dentro del área por la presencia de Ely, pero hay que coger con pinzas la estadística a balón parado. No cuento los penaltis, pero en córners y faltas nos ha costado y ahora se está haciendo justicia, era un poco desesperante".

¿Ve normal haber marcado solo el 33% de los penaltis lanzados?

"No he dado con la tecla para conseguir que el jugador entienda que no es lo mismo un entrenamiento que un partido en los penaltis. Cuando acabe el libro de esta temporada va a quedar ese capítulo de que éramos nefastos en el lanzamiento de penaltis".

¿Baraja algún cambio táctico de cara a San Sebastián y cómo cree que saldrá el rival?

"En todos los partidos fuera de casa los planteamientos han sido con dibujo táctico diferente. Sabemos que hay momentos en el tramo final donde el equipo, aunque tenga una idea de juego, llevarla al 100% a veces no es fácil por la presión y porque el rival te conoce. En Tenerife hicimos defensa de cinco buscando más el resultado para darle más confianza al equipo. Esa ha sido la idea. La Real tiene una idea muy clara y definida, pero cambia mucho el sistema y a día de hoy no sabemos qué sistema empleará Xabi Alonso".

¿Quién suele hacer las arengas antes de los partidos?

"Siempre Fernando, la ha hecho siempre. Si el grito no sale bien hay que buscar cómo tocarles la tecla antes del partido. Hay que estar contentos de cómo sale el equipo a los partidos".

¿Ve factible superar las 24 victorias de Emery llevando ya 23 registradas?

"A corto plazo me gustaría liquidar el registro del ascenso y este equipo no se va a dejar, intentando acabar de la mejor manera posible. Las temporadas son diferentes. El ascenso de Unai, Javi o Magu son históricos e igual sería este".

Aunque prefiere hechos, entrando en el terreno de las hipótesis, ¿si ganan el viernes les gustaría celebrar ya el ascenso el sábado o esperar en casa ante el Alcorcón?

"Si ganamos en el campo de la Real y el sábado se dan los resultados, todo el mundo a la calle y ante el Alcorcón a disfrutar de la fiesta. Soy de los que cuanto antes mejor porque disfrutarlo lo disfrutaremos igual, aunque la manera sea diferente".