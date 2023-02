Rubi medita recuperar la zaga con cinco efectivos ante el Barça

La UD Almería trabaja a puerta cerrada desde el miércoles el sistema táctico que opondrá al FC Barcelona en su visita del próximo domingo (18:30 horas) al Power Horse Stadium. En este sentido la principal obsesión de Joan Francesc Ferrer Sicilia, 'Rubi', pasa por frenar la hemorragia defensiva que viene padeciendo el equipo en las últimas jornadas (once goles encajados en las tres derrotas consecutivas), datos que lo convierten en el segundo que más tantos recibe de Primera División (40), solo superado por el colista Elche (45).

Aunque el de Vilassar de Mar guarda con mucho celo todos los movimientos de pizarra, la coyuntura actual apunta a que ante los de Xavi Hernández recuperará la zaga de cinco efectivos con la que arrancó el campeonato para paliar la súbita pérdida de Sadiq Umar y que le dio buen resultado en esos primeros compases. Sin ir más lejos, fue el dibujo empleado en la visita del otro trasatlántico de la competición, el Real Madrid, en la primera jornada liguera, poniendo en aprietos a los de Ancelotti, que tuvieron que remontar un 1-0 en contra.

En caso de optar finalmente por volver al 1-5-3-2 (otra variante a explorar es el 1-4-4-2), jugadores como Chumi o Kaiky tienen muchas papeletas para retornar al once inicial. El concurso del central gallego en el eje ya es casi un clamor para aportar cintura y velocidad a una demarcación que sufre en demasía con dos defensores del mismo corte como Babic y Ely.

Si Pozo no se recuperase a tiempo de sus molestias musculares, y dado que el partido de Mendes en Montilivi fue un fiasco, no es descartable que el cuerpo técnico apueste por el brasileño Kaiky, que no juega desde el parón mundialista debido a una lesión de la que ya lleva unas semanas completamente restablecido. El ex del Santos jugó en el carril diestro precisamente ante los blancos haciéndole un aseado marcaje a su compatriota Vinicius Junior.

En el lateral opuesto, el zurdo, Sergio Akieme ha sido hasta la fecha un fijo en todas las alineaciones (al punto de acumular 22 titularidades en otras tantas jornadas) pero está por ver si Rubi se decantará esta vez por Centelles, que saltó en la segunda mitad ante el Girona mejorando las prestaciones defensivas, mientras que en la portería parece difícil que vaya a darle la alternativa a Diego Mariño en detrimento de Fernando Martínez, pese al set encajado la última jornada.

El quid de la cuestión va a estar en los componentes del tridente del centro del campo y la dupla ofensiva. Para la zona medular hay dos fijos como Lucas Robertone y Gonzalo Melero, si bien el concurso del madrileño, que no jugó en tierras catalanas pese a ir convocado, está en duda porque esta semana también ha estado entre algodones. La otra incógnita radica en ver si el elegido para ejercer el papel de pivote posicional es De la Hoz (lo más probable) o Samu Costa.

El perfil de los futbolistas para la punta de ataque también tiene su análisis. Puede ser buen momento para apostar por la dupla Luis Suárez-El Bilal Touré, que los pocos minutos que han compartido sobre el campo parecen complementarse, ya que el colombiano tiene mayor movilidad en la parcela ofensiva y el maliense puede fijar bien los centrales y va bien por arriba y atacando los espacios.

La otra alternativa sería confiar en extremos que aporten velocidad a la vanguardia rojiblanca en las transiciones como puedan ser Largie Ramazani o Leo Baptistao. Una opción factible sería juntar a Suárez con el belga o con el brasileño. Sea cual sea la elección por la que finalmente se decante Rubi, enfrente tendrá al equipo menos goleado de Primera, que solo ha encajado 7 goles en 22 jornadas disputadas y en una única ocasión más de dos, concretamente ante el Real Madrid, que le endosó tres en el Bernabéu.